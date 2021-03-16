Русский
$ 27,64
32,95
  1. Новини в регіонах
  2. Новини Одеси

В Одесі біля школи знайшли труп жінки в мішку

16 березня, 16:01

Марія Дмитренко Марія Дмитренко

Особа загиблої встановлюється

В Одесі на вулиці Маріїнській біля школи виявили тіло невідомої жінки з ознаками насильницької смерті. Її труп сховали в мішку.

Реклама

Як повідомили в пресслужбі ГУНП, мішок залишили біля входу у підвальне приміщення навчального закладу. На місці працювала слідчо-оперативна група.

Особа загиблої, обставини її смерті і причетні до цього встановлюються. Вирішується питання про правову кваліфікацію інциденту.

В тренді
Окупанти вбивають озера Криму: на межі зникнення Бугаз (фото)

Реклама

Раніше ми повідомляли, що в Одеській області чоловік зарубав сусідку сокирою і втік в інший регіон. Підозрюваний не зміг пояснити причину свого вчинку.

Також нагадаємо, у Миколаєві квартирантку виявили мертвою в орендованій квартирі. У поліцію звернулася господиня оселі і повідомила, що місцева мешканка, яка знімала у неї квартиру, не відповідає на дзвінки, а сусідка бачить з вікна, що вона лежить на підлозі непритомна.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Одеса вбивство жінки труп поліція мішок
Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

Обурювалася маленькою пенсією: в Одесі жінка влаштувала пожежу в Пенсійному фонді
Обурювалася маленькою пенсією: в Одесі жінка влаштувала пожежу в Пенсійному фондіОдеса
За активістів, які розмалювали будинок шкуродера, взялася поліція
За активістів, які розмалювали будинок шкуродера, взялася поліціяОдеса
Ryanair запускає 18
Ryanair запускає 18 "літніх" маршрутів з України: списокТранспорт
ДТП з поліцейськими під Одесою: стало відомо ім'я загиблого співробітника поліції (відео)
ДТП з поліцейськими під Одесою: стало відомо ім'я загиблого співробітника поліції (відео)Одеса
В Одеській області на житловий будинок з квадрокоптера скинули вибухівку: з'явилися фото
В Одеській області на житловий будинок з квадрокоптера скинули вибухівку: з'явилися фотоОдеса
What is Ukraine? Народна версія (відео)
What is Ukraine? Народна версія (відео)Україна

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...
Хочеш бути в курсі останніх подій?
Підпишись на повідомлення. Показуємо тільки термінові і важливі новини.
Хочу бути в курсі
Я ще подумаю
Будь ласка, зніміть блокування повідомлень в браузері!

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти