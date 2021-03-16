В Одесі біля школи знайшли труп жінки в мішку

В Одесі на вулиці Маріїнській біля школи виявили тіло невідомої жінки з ознаками насильницької смерті. Її труп сховали в мішку.

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Як повідомили в пресслужбі ГУНП, мішок залишили біля входу у підвальне приміщення навчального закладу. На місці працювала слідчо-оперативна група.

Особа загиблої, обставини її смерті і причетні до цього встановлюються. Вирішується питання про правову кваліфікацію інциденту.

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Раніше ми повідомляли, що в Одеській області чоловік зарубав сусідку сокирою і втік в інший регіон. Підозрюваний не зміг пояснити причину свого вчинку.

Також нагадаємо, у Миколаєві квартирантку виявили мертвою в орендованій квартирі. У поліцію звернулася господиня оселі і повідомила, що місцева мешканка, яка знімала у неї квартиру, не відповідає на дзвінки, а сусідка бачить з вікна, що вона лежить на підлозі непритомна.

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