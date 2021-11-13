В Одесской области полицейский автомобиль перевернулся после ДТП (видео)

ЧП произошло на трассе Одесса-Николаев, возле села Сычавка

В Одесской области произошло ДТП. Полицейский автомобиль перевернулся на трассе.

Об этом сообщает Одесса INFO в Telegram.

Реклама

ЧП произошло на трассе Одесса-Николаев, возле села Сычавка.

На месте уже работают спасатели, скорая помощь и полиция. Информации о пострадавших и причине аварии пока нет.

Самые распространенные причины ДТП в Украине:

превышение безопасной скорости движения – 34% аварий;

нарушение правил маневрирования – 22%;

нарушение правил проезда перекрестков – 8,5%;

несоблюдение безопасной дистанции – 7,5%;

нарушение правил проезда на пешеходном переходе – 6%;

пьяное вождение – 5%.

Кроме того, названы основные виды ДТП:

Реклама

столкновения;

наезд на стоящий автомобиль;

наезд на препятствие;

наезд на пешехода;

съезд с проезжей части с опрокидыванием транспортного средства.

Ранее мы писали: