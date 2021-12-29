В Одесской области прогремел мощный взрыв в доме – есть жертвы (фото)

Сегодня, 29 декабря, в селе Каролино Бугаз Одесской области произошел взрыв в частном доме. Из-за этого погиб человек.
Об этом сообщили ГСЧС Одесской области.
Детали
Здание было пристроено к 2-х этажному жилому дому. Из-за взрыва там разбились окна и двери, а также частично повреждена капитальная стена.
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Почему произошел взрыв
Предварительная причина взрыва – разгерметизация газового баллона. Погиб 80-летний мужчина.
На месте работали больше 15 спасателей.
На Прикарпатье произошел взрыв в больнице
- В палате реанимации Косовской райбольницы взорвался кислородный баллон.
- Площадь пожара составила 55 квадратных метров. За считаные минуты огонь потушили. На месте инцидента обнаружили тела погибших.
- По информации ГСЧС в Ивано-Франковской области, из больницы было эвакуировано 12 человек.
- По состоянию на утро 29 декабря количество погибших достигло 4.
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