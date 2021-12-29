В Одесской области прогремел мощный взрыв в доме – есть жертвы (фото)

В феврале на торгово-промышленной выставке в ОАЭ украинский вице-премьер Олег Уруский был замечен в обществе "солдата Путина" Рамзана Кадырова. Вся страна читала новости об этом и рассматривала фотки, на которых они чуть ли ни за ручку держались.