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Було неминуче: рятувальники назвали причину вибуху у лікарні на Прикарпатті

Валентина Шаповал Валентина Шаповал Редактор Україна Сьогодні
29 грудня, 11:45
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Інцидент стався вчора, 28 грудня, близько 22 години
Займання сталося у реанімаційній палаті / Колаж "Сьогодні"
Займання сталося у реанімаційній палаті / Колаж "Сьогодні"

У Косівській райлікарні вибухнув кисневий балон в одній із палат. Після потужного вибуху постраждали чотири медики. Рятувальники стверджують, що причиною пожежі було нехтування правилами безпеки.

Про це повідомляє ДСНС України.

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Чому стався вибух

У реанімації працювали одночасно 5 кисневих концентраторів. Повітря було перенасичене киснем. Після трагічної загибелі одного з пацієнтів лікарні від COVID-19, один із працівників за традицією поставив заупокійну свічку.

Від контакту відкритого вогню із киснем у реанімаційній палаті сталося спалах.

"У таких умовах швидке поширення пожежі було не уникнути. За таку страшну помилку і людям, і державі довелося заплатити дуже високу ціну" , – додають рятувальники.

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Коротко про вибух

  • У палаті реанімації Косівської райлікарні вибухнув кисневий балон.
  • Площа пожежі становила 55 квадратних метрів. За лічені хвилини вогонь загасили. На місці інциденту виявили тіла загиблих.
  • за інформації ДСНС в Івано-Франківській області, загалом кількість евакуйованих людей із лікарні становить 12 людина.
  • Станом на ранок 29 грудня кількість загиблих досягла 4.

Що ще відомо про постраждалих

У лікарні на лікуванні залишаються 3 медпрацівники. Медики не дають жодних прогнозів щодо двох постраждалих. Найважча – 46-річна пацієнтка, у неї 90% опіків тіла. Нині вона на штучній вентиляції легень.

Ще одна важка пацієнтка – 58-річна жінка із 60% опіків. За словами лікарів, поки що вона у стабільному, хоч і тяжкому стані. Медики вирішують, як перевезти її на лікування до столиці.

Постраждав також чоловік, його життю загрози немає: у нього – 20% опіків.

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