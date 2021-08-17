Вспышка COVID-19 в одесском лагере. Количество больных выросло, в каком состоянии дети

Есть дети, которые переносят болезнь без симптомов, или же с небольшой температурой. По желанию, детей можно забрать домой

Несмотря на вспышку, посетителей в лагерь пускают. Коллаж "Сегодня"

В одесском лагере "Молодая гвардия" увеличилось количество больных ковидом. Коронавирусом заразились уже 44 ребенка и три вожатых. Четырех подростков госпитализировали в городскую больницу.

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Об этом сообщают новости "Сегодня".

Украинский детский центр "Молодая Гвардия" – это 38 гектаров территории. С корпусами, парками, игровыми площадками и 800-метровым пляжем. В одном из трех лагерей центра – "Звездном" – ввели карантин.

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Четверо подростков сейчас в больнице, остальные в изоляции в отдельных комнатах. Есть дети, которые переносят болезнь без симптомов, или же с небольшой температурой. Это подростки 14-16 лет. На отдых приехали из разных городов Украины.

"12 числа вечером обратились три девочки из одного отряда к врачу. Мы всех детей, которые обращались с температурой, проверили на экспресс-тестах, и в трех обнаружено плюс. Проверили весь отряд, на следующий день вызвали специалистов, которые провели ПЦР-тест", – сказал замдиректора лагеря Василий Бездень.

Несмотря на карантин, родственников в центр пускают. По желанию, говорят в лагере, детей можно забрать домой. И желающих немного.

Сейчас на территории лагеря работает лабораторный центр. Хотели даже госпиталь развернуть, но передумали. При необходимости детей будут доставлять сразу в больницу.

"За контактными лицами установлено наблюдение силами медработников детского центра. Проведена нашими силами дезинфекция "Звездного", – отметил директор одесского лабцентра Виталий Гончаров.

Если ситуация не ухудшится, в таком закрытом режиме лагерь будет работать еще две недели.

Как работал лагерь во время эпидемии

В 2021 году "Молодая гвардия" начала принимать детей 16 марта — незадолго до того, как регион перешел в красную зону карантина. К концу марта в центре было восемь подтвержденных случаев COVID-19, но он продолжал работать. Летом кривая заболеваемости пошла вниз, и ситуация с коронавирусом в лагере стабилизировалась.

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