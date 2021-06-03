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Вийшов з дому і не повернувся – як зник співробітник ДПСУ в Одесі

3 червня, 12:09

Ігор Сєров , Юлія Ляхова

1 червня близько 6:30 офіцер вийшов з дому в напрямку роботи, але до місця служби не прибув

Зникнення начальника штабу Одеського загону морської прикордонної охорони Олексія Чорткова, який 1 червня зник дорогою на роботу, сайту "Сьогодні" підтвердили в Держприкордонслужбі.

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Як розповів нам речник Держприкордонслужби Андрій Демченко, наразі ведуться його пошуки.

"Наразі жодна з версій не є домінуючою. Нам відомо, що 1 червня близько 6:30 цей офіцер вийшов з дому в напрямку роботи, але до місця служби не прибув і досі не повернувся додому. Почалися його пошуки. Зв'язатися з ним поки що не вдалося. Робити припущення про те, з чим пов'язане його зникнення – цього робити поки не варто", – повідомив нам Андрій Демченко.

За його словами, поки рано говорити про те, що сталося викрадення. Його пошуками займаються кілька структур, також і прикордонники.

Напередодні в Одеській області затримали банду викрадачів. Своїх жертв вони вибирали прискіпливо – викрадали тих, у кого були гроші і дорога нерухомість:

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Нагадаємо, в Одесі за тиждень загинули три прикордонники. За попередніми даними, вони покінчили життя самогубством.

Крім того, раніше в Одесі порізали лікаря військового госпіталю. Як розповіли очевидці, до дружини потерпілого приїхав чоловік, якому вона подзвонила і попросила забрати її.

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