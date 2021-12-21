Жили в пекельних умовах: в Одесі врятували двох маленьких дівчаток (фото)

В Одесі у Сувороському районі із сім'ї забрали двох малюків – 5 років та 7 місяців. Діти жили у нелюдських умовах з асоціальними батьками.
Про це повідомила начальник служби у справах дітей Одеської міської ради Юлія Нікандрова на своїй сторінці у Facebook.
Діти жили в пекельних умовах
Як стало відомо, сигнал надійшов від сусідів. За інформацією людей, діти проживають у нелюдських умовах з асоціальними батьками. Інформація підтвердилася після того, як на адресу виїхали працівники соціальних служб.
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Дві дівчинки (5 років та 7 місяців) жили з асоціалами.
"Півдня мати водила за носа співробітників служби, розповідаючи, що пішла з дітьми по справах. Потім їй набридло брехати і в телефонній розмові вона зізналася, що перебуває вдома разом із дітьми та співмешканцем. Молодшу дівчинку мати з травня так і не зареєструвала. Вдома – пекло. Свій спосіб життя люди вважають за нормальний", – розповіла Нікандрова.
У підсумку дітей забрали з сім'ї, оскільки такі умови є прямою загрозою їхньому життю та здоров'ю.
У Тернополі 4-річний хлопчик жив у жахливих умовах
У Тернополі 4-річного хлопчика забрали з сім'ї, де він жив із п'яною матір'ю та її агресивним співмешканцем. Дитина перебувала у антисанітарних умовах.
До поліції надійшло повідомлення від жінки, що співмешканець загрожує побити її та малолітнього сина. На місце події негайно прибули соцпрацівники та правоохоронці.
Там патрульні побачили 4-річного хлопчика, який знаходився в антисанітарних умовах: брудний посуд і одяг, порожні пляшки, що лежали по всій квартирі, обшарпані стіни.
У квартирі була мати, яка мала явні ознаки сп'яніння і навіть не змогла пред'явити документи на дитину, бо не встигла отримати свідоцтво про народження.
У підсумку дитину вилучили із сім'ї та відвезли до центру соціальної реабілітації дітей.
Крім того, інспектори склали на співмешканця жінки протокол за ч. 1 ст. 173-2 (вчинення домашнього насильства) КУпАП та винесли тимчасове заборонне розпорядження. Надалі вирішуватиметься питання про позбавлення батьківських прав.
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