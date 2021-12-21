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Жили в адских условиях: в Одессе спасли двух маленьких девочек (фото)

София Ковнир София Ковнир Редактор Украина Сегодня
21 декабря, 16:25
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Сигнал поступил от соседей. По информации людей, детей воспитывали асоциальные родители
В Одессе маленькие девочки жили с горе-родителями. Фото: коллаж "Сегодня"
В Одессе маленькие девочки жили с горе-родителями. Фото: коллаж "Сегодня"

В Одессе в Сувороском районе из семьи забрали двоих малышей – 5 лет и 7 месяцев. Дети жили в нечеловеческих условиях с асоциальными родителями.

Об этом сообщила начальник службы по делам детей Одесского городского совета Юлия Никандрова на своей странице в Facebook.

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Дети жили в адских условиях

Как стало известно, сигнал поступил от соседей. По информации людей, дети проживают в нечеловеческих условиях с асоциальными родителями. Информация подтвердилась после того, как на адрес выехали сотрудники социальных служб.

Две девочки (5 лет и 7 месяцев) жили с ассоциалами.

"Полдня мать водила за нос сотрудников службы, рассказывая, что ушла с детьми по делам. Потом ей надоело врать и в телефонной беседе она призналась, что находится дома вместе с детьми и сожителем. Младшую девочку мать с мая месяца так и не зарегистрировала. Дома – адище. Свой образ жизни люди считают нормальным", – рассказала Никандрова.

В результате детей забрали из семьи, так как такие условия являются прямой угрозой их жизни и здоровью.

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В Одессе малыши жили в ужасных условиях. Фото: Юлия Никандрова
В Одессе малыши жили в ужасных условиях. Фото: Юлия Никандрова
В Одессе малыши жили в ужасных условиях. Фото: Юлия Никандрова
В Одессе малыши жили в ужасных условиях. Фото: Юлия Никандрова
В Одессе малыши жили в ужасных условиях. Фото: Юлия Никандрова
В Одессе малыши жили в ужасных условиях. Фото: Юлия Никандрова
В Одессе малыши жили в ужасных условиях. Фото: Юлия Никандрова
В Одессе малыши жили в ужасных условиях. Фото: Юлия Никандрова
В Одессе малыши жили в ужасных условиях. Фото: Юлия Никандрова
В Одессе малыши жили в ужасных условиях. Фото: Юлия Никандрова
В Одессе малыши жили в ужасных условиях. Фото: Юлия Никандрова
В Одессе малыши жили в ужасных условиях. Фото: Юлия Никандрова
В Одессе малыши жили в ужасных условиях. Фото: Юлия Никандрова
В Одессе малыши жили в ужасных условиях. Фото: Юлия Никандрова
В Одессе малыши жили в ужасных условиях. Фото: Юлия Никандрова
В Одессе малыши жили в ужасных условиях. Фото: Юлия Никандрова
В Одессе малыши жили в ужасных условиях. Фото: Юлия Никандрова
В Одессе малыши жили в ужасных условиях. Фото: Юлия Никандрова
В Одессе малыши жили в ужасных условиях. Фото: Юлия Никандрова
В Одессе малыши жили в ужасных условиях. Фото: Юлия Никандрова
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В Тернополе 4-летний мальчик жил в ужасных условиях

В Тернополе 4-летнего мальчика забрали из семьи, где он жил с пьяной матерью и ее агрессивным сожителем. Ребенок находился в антисанитарных условиях.

В полицию поступило сообщение от женщины, что сожитель угрожает избить ее и малолетнего сына. На место происшествия немедленно прибыли соцработники и правоохранители.

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Там патрульные увидели 4-летнего мальчика, который находился в антисанитарных условиях: грязная посуда и одежда, лежащие по всей квартире пустые бутылки, обшарпанные стены.

В квартире находилась мать, которая имела явные признаки опьянения и даже не смогла предъявить документы на ребенка, потому что не успела получить свидетельство о рождении.

В результате ребенка изъяли из семьи и отвезли в центр социальной реабилитации детей.

Кроме того, инспекторы составили на сожителя женщины протокол по ч. 1 ст. 173-2 (совершение домашнего насилия) КУоАП и вынесли временное запретительное предписание. В дальнейшем будет решаться вопрос о лишении родительских прав.

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