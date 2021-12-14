А так можна було? Нещеплена викладачка виграла суд через відсторонення від роботи

Тепер жінці мають виплатити середню зарплату

З 8 листопада у Чернігові неприщеплених від COVID-19 педагогів почали усувати з посади / Колаж "Сьогодні"

У Чернігові викладачка хореографії Чернігівського музичного коледжу імені Л. Ревуцького, яку усунули від роботи через відсутність вакцинації від коронавірусу, виграла судову справу.

Про це повідомив адвокат заявниці Костянтин Сьоркін, передає Суспільне.

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У адвоката в роботі ще 10 аналогічних позовів від відсторонених працівників.

"Це перше рішення, яке задовольнив суд. У решті справ – позови подані, чекаємо на результат. Це переважно педагогічний склад", – розповів Костянтин Сьоркін.

За рішенням суду роботодавець має виплатити викладачці середню зарплату за час усунення від роботи з 8 листопада 2021 року.

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Чи подаватиме апеляцію заклад?

Як розповів директор Чернігівського музичного коледжу імені Л. Ревуцького Володимир Суховерський, вирішувати, чи подавати апеляцію, у закладі будуть після того, як отримають рішення суду.

"Рішення суду слід виконувати або подавати апеляцію. Коли рішення суду надійде до нас, ухвалюватимемо разом з юристом департаменту культури рішення про подання апеляції", – сказав Володимир Суховерський.

За його словами, у музичному коледжі чотири особи за наказом були відсторонені від роботи.

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Коли у Чернігові почали усувати від роботи нещеплених від COVID-19 педагогів

З 8 листопада у Чернігові нещеплених від COVID-19 педагогів почали усувати від виконання обов'язків без збереження заробітної плати. Усуненню підлягали особи, що ухиляються або відмовляються від вакцинації проти коронавірусу.

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