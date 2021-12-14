А так можно было? Непривитая преподавательница выиграла суд из-за отстранения от работы

В Чернигове преподавательница хореографии Черниговского музыкального колледжа имени Л. Ревуцкого, которую отстранили от работы из-за отсутствия вакцинации от коронавируса, выиграла судебное дело.
Об этом сообщил адвокат заявительницы Константин Серкин, передает Суспільне.
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У адвоката в работе еще 10 аналогичных исков от отстраненных работников.
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"Это первое решение, которое удовлетворил суд. По остальным делам – иски поданы, ждем результата. Это в основном педагогический состав", – рассказал Константин Серкин.
По решению суда работодатель должен выплатить преподавательнице среднюю зарплату за время отстранения от работы с 8 ноября 2021 года.
Будет ли учебное заведение подавать апелляцию?
Как рассказал директор Черниговского музыкального колледжа имени Л. Ревуцкого Владимир Суховерский, решать, подавать ли апелляцию, в заведении будут после того, как получат решение суда.
"Решение суда нужно выполнять или подавать апелляцию. Когда решение суда поступит к нам, будем принимать вместе с юристом департамента культуры решение о подаче апелляции", – сказал Владимир Суховерский.
По его словам, в музыкальном колледже четыре человека по приказу отстранены от работы.
Когда в Чернигове начали отстранять от работы непривитых от COVID-19 педагогов
С 8 ноября в Чернигове непривитых от COVID-19 педагогов начали отстранять от выполнения обязанностей без сохранения заработной платы. Отстранению подлежали уклоняющиеся или отказывающиеся от вакцинации против коронавируса.
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