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А так можно было? Непривитая преподавательница выиграла суд из-за отстранения от работы

Валентина Шаповал Валентина Шаповал Редактор Украина Сегодня
14 декабря, 15:02
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Теперь женщине должны выплатить среднюю зарплату
С 8 ноября в Чернигове непривитых от COVID-19 педагогов начали отстранять от должности / Коллаж "Сегодня"
С 8 ноября в Чернигове непривитых от COVID-19 педагогов начали отстранять от должности / Коллаж "Сегодня"

В Чернигове преподавательница хореографии Черниговского музыкального колледжа имени Л. Ревуцкого, которую отстранили от работы из-за отсутствия вакцинации от коронавируса, выиграла судебное дело.

Об этом сообщил адвокат заявительницы Константин Серкин, передает Суспільне.

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Подробности

У адвоката в работе еще 10 аналогичных исков от отстраненных работников.

"Это первое решение, которое удовлетворил суд. По остальным делам – иски поданы, ждем результата. Это в основном педагогический состав", – рассказал Константин Серкин.

По решению суда работодатель должен выплатить преподавательнице среднюю зарплату за время отстранения от работы с 8 ноября 2021 года.

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Будет ли учебное заведение подавать апелляцию?

Как рассказал директор Черниговского музыкального колледжа имени Л. Ревуцкого Владимир Суховерский, решать, подавать ли апелляцию, в заведении будут после того, как получат решение суда.

"Решение суда нужно выполнять или подавать апелляцию. Когда решение суда поступит к нам, будем принимать вместе с юристом департамента культуры решение о подаче апелляции", – сказал Владимир Суховерский.

По его словам, в музыкальном колледже четыре человека по приказу отстранены от работы.

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Когда в Чернигове начали отстранять от работы непривитых от COVID-19 педагогов

С 8 ноября в Чернигове непривитых от COVID-19 педагогов начали отстранять от выполнения обязанностей без сохранения заработной платы. Отстранению подлежали уклоняющиеся или отказывающиеся от вакцинации против коронавируса.

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