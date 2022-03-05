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Артобстріли та авіаудари: що відбувається зараз у Сумах (відео)

Юлія Гаврилюк Юлія Гаврилюк Редактор Україна Сьогодні
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5 березня, 10:41
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Російська авіація нанесла точкові удари по місту, зокрема по інфраструктурним об'єктам
Окупанти обстрілюють будинки
Окупанти обстрілюють будинки / Фото: Колаж: Сьогодні

Зранку 5 березня на околицях міста Суми почали зриватися снаряди. Окупанти продовжують знищувати інфраструктуру міста.

Про це пише сайт "Сьогодні".

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Російська авіація нанесла точкові удари по місту, зокрема по інфраструктурним об'єктам. Зараз не можна оцінити завдану шкоду, триває артилерійський обстріл.

Сумський район також постраждав від авіаударів російської авіації. Зокрема, місто Лебедин. Уже другу добу Лебедин без електроенергії через авіаобстріли ворога.

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Ворог у відчаї бомбить те, що залишилося цілим

У Сумах з 5-ї ранку чути потужні вибухи у всіх частинах міста. Шибки дрижать. Як повідомляє "Сьогодні", бомбардують з боку мікрорайону Хімік. Там, напевно, ворог добиває те, що не зруйнував авіанальотом.

Зокрема, підстанцію, яка живить електроенергією більшу частину Сум. У місті попередили про вуличні бої. Людей просять не виходити надвір і залишатися в укриттях.

Сирен в місті не чутно. Є проблеми із сигналом. Чутно гул літака над Сумами.

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Винищувач техніки ворога. Екс-футболіст львівських «Карпат» Віталій Сапіло був командиром танкового взводу, який знищив понад 30 одиниць техніки ворога. Герой України (посмертно). Загинув під час авіаудару.

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