У Сумах чутно вибухи – ворог у відчаї бомбить, що залишилося цілим

Людей просять не виходити надвір

У місті попередили про вуличні бої / Фото: Колаж: Сьогодні

У Сумах з 5 ранку чути потужні вибухи у всіх частинах міста. Скло вікон тремтить. Як повідомляє "Сьогодні", бомбардують з боку мікрорайону Хімік.

Там, напевно, ворог добиває те, що не зруйнував авіанальотом.

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Зокрема, підстанцію, яка живить електроенергією більшу частину Сум. У місті попередили про вуличні бої. Людей просять не виходити надвір і залишатися в укриттях.

Сирени по місту не чутно. Є проблеми із сигналом. Також чутно гул літака над Сумами.

У Сумах повідомили про загрозу вуличних боїв

Російські окупанти можуть найближчим часом атакувати Суми. Людей попереджають про небезпеку.

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"Загроза вуличних боїв! Залишайтеся вдома, у безпечному місці!" – йдеться у повідомленні.

Окупанти будь-якої миті можуть атакувати місто.

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