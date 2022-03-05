У Сумах чутно вибухи – ворог у відчаї бомбить, що залишилося цілим

У Сумах з 5 ранку чути потужні вибухи у всіх частинах міста. Скло вікон тремтить. Як повідомляє "Сьогодні", бомбардують з боку мікрорайону Хімік.
Там, напевно, ворог добиває те, що не зруйнував авіанальотом.
Зокрема, підстанцію, яка живить електроенергією більшу частину Сум. У місті попередили про вуличні бої. Людей просять не виходити надвір і залишатися в укриттях.
Далі по темі
Сирени по місту не чутно. Є проблеми із сигналом. Також чутно гул літака над Сумами.
У Сумах повідомили про загрозу вуличних боїв
Російські окупанти можуть найближчим часом атакувати Суми. Людей попереджають про небезпеку.
"Загроза вуличних боїв! Залишайтеся вдома, у безпечному місці!" – йдеться у повідомленні.
Окупанти будь-якої миті можуть атакувати місто.