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Артобстрелы и авиаудары: что происходит сейчас в Сумах (видео)

Юлия Гаврилюк Юлия Гаврилюк Редактор Украина Сегодня
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5 марта, 10:41
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Российская авиация нанесла точечные удары по городу, в том числе по инфраструктурным объектам
Оккупанты обстреливают дома
Оккупанты обстреливают дома / Фото: Коллаж: Сегодня

Утром 5 марта на окраинах города Сумы начали срываться снаряды. Оккупанты продолжают уничтожать инфраструктуру города.

Об этом пишет сайт "Сегодня".

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Российская авиация нанесла точечные удары по городу, в частности по инфраструктурным объектам. Сейчас нельзя оценить причиненный ущерб, продолжаются артиллерийские обстрелы.

Сумской район пострадал от авиаударов российской авиации. В частности, город Лебедин. Уже вторые сутки Лебедин без электроэнергии из-за авиаобстрелов врага.

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Враг в отчаянии бомбит то, что осталось целым

В Сумах с 5 утра слышно мощные взрывы во всех частях города. Стекла дрожат. Как сообщает "Сегодня", бомбят со стороны микрорайона Химик. Там наверняка враг добивает то, что не разрушил авианалетом.

В частности, подстанцию, питающую электроэнергией большую часть Сум. В городе предупредили об уличных боях. Людей просят не выходить на улицу и оставаться в укрытиях.

Сирен в городе не слышно. Есть проблемы с сигналом. Слышен гул самолета над Сумами.

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