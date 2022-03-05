Бомбив мирне місто: російського льотчика зі збитого у Чернігові літака допитали

Льотчик все заперечує і заявляє, що не знав точного бойового завдання

Військовий скидав бомби на мирний Чернігів / Колаж "Сьогодні"

Сьогодні, 5 березня, на околицях Чернігова українські військові збили російський штурмовик. Одного з пілотів вдалося впіймати та допитати.

Відео допиту з'явилося в Мережі.

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Військовий скидав бомби на мирний Чернігів. Льотчик все заперечує і заявляє, що не знав точного бойового завдання, і що це його перший виліт над Черніговом.

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Також відомо, що пілот раніше вбивав мирних людей у Сирії.

Російський льотчик, якого спіймали ЗСУ. Фото: РavlovskyNews

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Ситуація в Україні 5 березня

У Миколаївській області російські війська збираються в районі Баштанки та Галицинового та готуються до переміщень.

У Мелітополі, куди увійшли російські військові, відбувся черговий мітинг. Місцеві жителі з голими руками йдуть на агресорів, які лякають стріляниною з автоматів. Люди посилають окупантів туди, куди й російський військовий корабель.

Російська авіація завдала точкових ударів по Сумах, зокрема по інфраструктурних об'єктах.

"Укрзалізниця" 5 березня продовжує відправляти евакуаційні потяги за кордон, щоб відвезти українців чим далі від бойових дій.

У путінській армії закінчуються ресурси для ведення бойових дій – на неї чекають великі проблеми. Окупанти це розуміють і "пачками" здаються в полон, заявив міністр оборони Олексій Резніков.

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