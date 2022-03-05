Бомбив мирне місто: російського льотчика зі збитого у Чернігові літака допитали

Сьогодні, 5 березня, на околицях Чернігова українські військові збили російський штурмовик. Одного з пілотів вдалося впіймати та допитати.
Відео допиту з'явилося в Мережі.
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Військовий скидав бомби на мирний Чернігів. Льотчик все заперечує і заявляє, що не знав точного бойового завдання, і що це його перший виліт над Черніговом.
Також відомо, що пілот раніше вбивав мирних людей у Сирії.
Ситуація в Україні 5 березня
У Миколаївській області російські війська збираються в районі Баштанки та Галицинового та готуються до переміщень.
У Мелітополі, куди увійшли російські військові, відбувся черговий мітинг. Місцеві жителі з голими руками йдуть на агресорів, які лякають стріляниною з автоматів. Люди посилають окупантів туди, куди й російський військовий корабель.
Російська авіація завдала точкових ударів по Сумах, зокрема по інфраструктурних об'єктах.
"Укрзалізниця" 5 березня продовжує відправляти евакуаційні потяги за кордон, щоб відвезти українців чим далі від бойових дій.
У путінській армії закінчуються ресурси для ведення бойових дій – на неї чекають великі проблеми. Окупанти це розуміють і "пачками" здаються в полон, заявив міністр оборони Олексій Резніков.
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