"Дорогу президентов" отремонтировали за рекордные три месяца

В Винницкой области открыли движение транспорта по обновленной трассе Р-08 Немиров – Ямполь. Эта дорога является частью маршрута из Киева в Кишинев и в народе уже получила название "дорога президентов".
Все 116 км трассы Немыри – Ямполь восстановили за рекордные три месяца по программе президента Владимира Зеленского "Большая стройка", сообщает Винницкая ОГА.
Дорогу до границы с Молдовой отремонтировали с использованием современных технологий и обеспечением соответствующих требований по освещению, обустройству обочин и т. д. Подрядчик уверяет, дорожное покрытие прослужит минимум 7 лет.
"Вблизи населенных пунктов устраивается освещение, тротуары, наносится разметка", – рассказал глава Винницкой ОГА Сергей Борзов.
Ремонт дороги государственного значения Р-08 Немиров – Ямполь начали 18 мая 2021 года, завершили – 20 августа 2021 года. За это время специалисты выполнили фрезеровку старого покрытия, провели регенерацию конструктивных слоев дорожной одежды, устроили выравнивающий слой из крупнозернистой а/б смеси и верхний слой покрытия из щебеночно-мастичной а/б смеси.
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В рамках ремонта трассы также отремонтировали 8 мостовых сооружений, заменили и продлили 55 водопропускных труб.
"Дорога президентов" ведет к КПП, где между двумя странами планируют построить мост Ямполь-Косэуць. Подрядчик уже начал подготовительные работы, идет обустройство подъездов к мосту. Продолжаются переговоры с профильным министерством Республики Молдова относительно точки соединения и пограничных пунктов.
"Восстановление именно этого объекта было крайне важным, ведь через участок Р-08 пролегает основной маршрут Киев-Кишинев. В Винницкой области есть еще 175 км дорог, которые нужно отремонтировать по плану в этом году. Но это только начало. Мы планируем в 2021 году обновить более 200 км автодорог. Также будут восстановлены искусственные сооружения и дороги местного значения", – отметил замглавы Укравтодора Андрей Ивко.