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Вінницька область отримала перший транш на реконструкцію аеропорту: що замінять

Сергій Пономаренко Сергій Пономаренко
7 вересня, 11:29
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На початок реконструкції аеропорту в держбюджеті передбачили 604,27 млн гривень
Основна проблема аеропорту - недостатня несуча здатність покриттів злітно-посадкової смуги. Фото: facebook.com/borzov.s.s
Основна проблема аеропорту - недостатня несуча здатність покриттів злітно-посадкової смуги. Фото: facebook.com/borzov.s.s

На рахунок державного казначейства Вінницької області у понеділок, 6 вересня, надійшов перший транш для проведення реконструкції аеропорту "Вінниця".

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Про це повідомив у Facebook голова Вінницької ОДА Сергій Борзов.

"13 мільйонів гривень – на аеропорт "Вінниця". Перший транш сьогодні надійшов на рахунок державного казначейства Вінницької області. 135 млн грн – стільки отримає вінницьке летовище вже цього року. Саме таку суму може освоїти підрядник у 2021 році", – розповів Борзов.

Таким чином, зазначив він, реконструкція аеропорту скоро почнеться. Вона буде проведена у межах програми президента Володимира Зеленського "Велике будівництво".

Борзов нагадав, що наприкінці червня була затверджена постанова Кабміну про порядок використання коштів на аеропорт "Вінниця". На початок реконструкції аеропорту в держбюджеті передбачили 604,27 млн гривень.

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Що відомо про аеропорт

  • Аеропорт "Вінниця" – єдиний функціонуючий міжнародний аеропорт Центральної України, у радіусі понад 150 км немає інших сертифікованих та функціонуючих аеропортів.
  • Завдяки унікальному розташуванню до зони обслуговування входять рекордні 10 областей України та північні райони Молдови.
  • Основна проблема аеропорту – недостатня несуча спроможність покриттів злітно-посадкової смуги: обмеження лише до 14 злітно-посадкових операцій на тиждень літаків класу Boeing 737-800 та Airbus-320, а також застаріле аеродромне обладнання, яке за характеристиками вже не відповідає сучасним вимогам міжнародних авіакомпаній.

"Тому єдиним рішенням є реконструкція аеродрому з заміною всього обладнання", – наголосив голова Вінницької ОДА.

Аеродром є власністю Міноборони і використовується спільно з комунальним аеропортом для потреб цивільної авіації та підтримання обороноздатності країни, зокрема для спільних програм Україна-НАТО.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський повідомив, що у межах започаткованої ним програми "Велике будівництво" запланована розбудова регіональних аеропортів у 16 містах України.

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Раніше ми повідомляли, що до Маріуполя планують провести нову залізничну магістраль.

Також нагадаємо, у Рівненській області біля Костополя відремонтували трасу.

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