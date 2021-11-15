Побили та залізли під білизну: у Полтаві школярі знущалися з першокласниці

Пригода сталася у школі №38. Хуліганів було троє

У Полтаві 10-річні хлопчики жорстоко знущалися з дівчинки. Фото: колаж "Сьогодні"

У Полтаві троє 10-річних хлопчиків напали на першокласницю та побили її. Також вони залізли до дівчинки під спідню білизну.

Про це йдеться у відповідному судовому рішенні.

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Деталі НП

Як стало відомо, НП сталася ще 18 жовтня у Полтаві у школі №38. Тоді троє 10-річних хлопчиків побили першокласницю, а потім залізли до неї під спідню білизну.

У підсумку стосовно батьків школярів-хуліганів правоохоронці склали адміністративні протоколи.

Пізніше Київський районний суд Полтави ухвалив рішення про призначення мамі одного зі школярів штрафу у розмірі 850 гривень. Інших хлопчиків-хуліганів суд залишив без покарання.

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Нагадаємо, раніше школярі побили однокласника у Кіровоградській області за програш на змаганнях.

Крім того, у Дніпрі учень шостого класу школи №94 накинувся на вчительку музики з кулаками під час уроку.

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Також в окупованому Росією Криму школярі побили дівчинку кримськотатарського походження. Процес знущання вони знімали на відео.

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