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У Дніпрі мама та син ногами побили вчительку – усі подробиці

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна Редактор розділу Україна
2 листопада, 13:37
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Вчителька каже, нібито мати була не в собі і накинулася на неї, а ось версія самої матері школяра кардинально відрізняється
У школі №120 мама та син побили вчительку
У школі №120 мама та син побили вчительку / Фото: Колаж: Сьогодні

У Дніпрі 1 листопада у школі №120 на вулиці Академіка Янгеля мама 6-класника зі старшим сином ногами побили вчительку. Проте мати школярів та адміністрація школи розповідають різні версії причин інциденту.

Про це повідомляє "Інформатор".

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Інцидент стався приблизно о 13:00. Чому жінка із сином напали на вчительку – усе ще невідомо.

У пресслужбі Дніпровської міськради підтвердили факт побиття. На місце викликали поліцію.

Що кажуть у школі?

Директриса школи Любов Рудник розповіла, що мати зі своїм старшим сином увірвалася до навчального закладу, відштовхнула охоронця та піднялася на 3-й поверх до кабінету. Там вона почала сваритися з 56-річною вчителькою математики, обзивала її, погрожувала і кричала, що вб'є чи поламає руки та ноги.

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Школа заявила про напад на вчительку. Фото Інформатора

"Вчителька сказала, що розмовлятиме лише у присутності директора, і спробувала повернутися до кабінету на урок до 11-го класу. Але мати завадила їй і почала бити ногами разом зі своїм повнолітнім сином. Діти спробували допомогти вчительці, але вона відправила їх у клас. Все сталося за 4 хвилини", – зазначила директорка.

Що саме спричинило сварку, невідомо. У школі вважають, це пов'язано з тим, що вчителька відсадила інших учнів від сина жінки. Директриса заявила, що дитина порушувала дисципліну, сиділа в телефоні, а після уроку повідомила про все матері.

"Після того, що сталося, постраждалу вчительку відвели до кабінету медсестри, у неї піднявся тиск. Їй дали заспокійливий засіб для зниження тиску. Також у неї кілька синців та садна. На цей момент вчителька перебуває на робочому місці", – розповіла медсестра.

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Що каже мати школярів?

Мати Вікторія Матях поділилася своєю версією події, яка докорінно відрізняється від версії школи. Вона заявила, що вчителька чотири роки цькує її дитину. А після уроку математики син поскаржився, що вчителька почала налаштовувати дітей проти нього. Вона сказала: "Я не хочу бачити вас такими ж ублюдочними, як він, не спілкуйтеся з ним".

Мати прийшла поспілкуватися із журналістами. Фото Інформатора

"Ногами її ніхто не бив і ми не вдиралися до школи, а увійшли через центральний вхід як цивілізовані люди. Я хотіла поговорити з вчителькою про те, чому вона цькує мого сина. Але вона почала кричати, що я ненормальна, що я неправильно виховую своїх дітей, що я алкоголічка та наркоманка, хоча я займаюся спортом, не п'ю і не курю", – каже Вікторія.

На перерві, за її словами, вони знову зустрілися з вчителькою, вона вийшла з класу вся червона, почала істерити і обзивати її дитину.

"Але я знаю, що у школі відбувається булінг. На запитання, навіщо вона ображає мого сина, відповіла, що ми їй не подобаємось", – додала жінка.

Вікторія уточнила, що далі вчителька забігла до класу, після чого одразу ж повернулася і стала матом кричати, що її вдарили. Потім мати зі старшим сином пішли. Мати стверджує, що вчитель математики – не єдиний педагог, з яким у дитини проблеми.

"Мені пропонували "зам'яти" справу, але я сказала, що спілкуватимуся тільки з журналістами, бо хочу надати випадку розголосу", – завершила Вікторія.

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