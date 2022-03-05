Мінус один. Під Миколаєвом ЗСУ збили літак окупантів – відео

Збройні Сили України повідомили про збитий російський літак під Миколаєвом.
Про це мер міста Миколаєва Віталій Кім в Telegram.
"Мінус російський літак", – написав він.
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За його словами, було захоплено льотчика російського літака.
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