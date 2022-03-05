Мінус один. Під Миколаєвом ЗСУ збили літак окупантів – відео

У Миколаївській області російські війська наступають знову і знову

ЗСУ зловили льотчика збитого літака / Фото: Колаж: Сьогодні

Збройні Сили України повідомили про збитий російський літак під Миколаєвом.

Про це мер міста Миколаєва Віталій Кім в Telegram.

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"Мінус російський літак", – написав він.

За його словами, було захоплено льотчика російського літака.

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