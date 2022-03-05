Минус один. Под Николаевом ВСУ сбили самолет оккупантов – видео

Вооруженные Силы Украины сообщили о сбитом российском самолете под Николаевом.
Об этом мэр города Николаева Виталий Ким в Telegram.
"Минус русский самолет", – написал он.
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По его словам, был захвачен летчик русского самолета.
Ситуация в Украине 5 марта
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В Мелитополе, куда вошли российские военные, прошел очередной митинг. Местные жители с голыми руками идут на агрессоров, пугающих стрельбой из автоматов. Люди посылают оккупантов туда же, что и российский военный корабль.
Российская авиация нанесла точечные удары по Сумам, в частности по инфраструктурным объектам.
Вблизи села Великая Весь Черниговской области украинские военные уничтожили российский танк.
В Николаевской области ЗСУ сбили четыре российских вертолета.
"Укрзализныця" 5 марта продолжает отправлять эвакуационные поезда за границу, чтобы отвезти украинцев как можно дальше от боевых действий.
В путинской армии заканчиваются ресурсы для ведения боевых действий – ее ждут большие проблемы. Оккупанты это понимают и "пачками" сдаются в плен, заявил министр обороны Алексей Резников.