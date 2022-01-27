МВД показало фото военнослужащего, устроившего бойню в Днепре (фото)

В настоящее время стрелка разыскивают правоохранители

Военнослужащий 2001 года рождения/Коллаж: "Сегодня"

Министерство внутренних дел Украины обнародовало фото военнослужащего, который открыл огонь по людям в Днепре. Известно, что он стрелял из автомата Калашникова.

Об этом сообщает МВД Украины.

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В МВД объявили в розыск военнослужащего Национальной гвардии Украины, солдата срочной службы Рябчука Артемия Юрьевича. Он – 2001 года рождения. Военнослужащий при выдаче оружия по неустановленным причинам выстрелами из автомата Калашникова расстрелял караул военнослужащих НГУ.

Что известно

Солдат караульной службы взял в оружейке автомат АК-47 и патроны к нему, а затем открыл стрельбу.

В это время в помещении было около 22 солдат.

Двое успели выбежать на улицу и набрать по телефону полицию и скорую.

Злоумышленник скрылся, его до сих пор не нашли.

На месте происшествия погибли 5 человек, 5 ранены.

Был введен план "Сирена".

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