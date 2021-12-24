На Херсонщині на ставку потонули двоє хлопчиків: вони були друзями

Діти пішли гуляти ще вдень о 14:00, а потім не повернулися додому

Тіла дітей рятувальники знайшли у річці вже пізно ввечері / Колаж "Сьогодні"

Вчора, 23 грудня, у селі Роздольне Херсонської області у ставці знайшли тіла двох хлопчиків у 8 та 9 років. Діти каталися на санчатах біля ставка, виїхали на тонкий лід, який не витримав, і хлопчики опинилися у воді.

Про це повідомляє поліція Херсонської області.

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Звернулася до поліції мати одного з хлопчиків. Жінка повідомила, що о 14:00 її 8-річний син разом із 9-річним однокласником взяли санки та пішли гуляти.

Коли діти ввечері не повернулися, батьки почали їм дзвонити, але мобільний був вимкнений.

Знайшли сліди від санок

Біля місцевого ставка поліцейські побачили сліди від дитячого взуття та санок. На відстані близько 15-20 метрів від берега у льоду, завтовшки всього 3-4 см, була лунка діаметром близько 3 метрів.

На місце викликали працівників ДСНС та водолазів. Глибина водоймища була близько 3 метрів.

Тіла дітей знайшли увечері

Тіла дітей шукали при температурі повітря -17°C та сильному вітрі. Близько 19:50 рятувальники дістали тіло першого хлопчика, а другу дитину розшукали водолази майже о 22:50. У воді знайшли санки.

На тілах дітей слідів насильницької смерті не виявлено.

Що кажуть у поліції

Поліція відкрила два кримінальні провадження за ч.2 п.2 ст.115 "Умисне вбивство" з позначкою (нещасний випадок) Кримінального кодексу України.

В даний час у рамках кримінальних проваджень поліцейські перевіряють всі обставини та причини, що призвели до трагедії.

"Потонули хлопчики були друзями. Каталися на санчатах, але не врахували, що лід на водоймі був поки що дуже тонким. На жаль, стався нещасний випадок", – повідомив сайт "Сьогодні" спікер поліції Херсонської області Віталій Байдаров.

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