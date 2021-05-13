На Кіровоградщині хотіли створити фейкові ОТГ: СБУ "накрила" організоване угруповання (фото)

Співробітники спецслужб знешкодили угруповання, яке хотіла взяти під контроль майно і природні ресурси на території регіону

У Кіровоградській області правоохоронці викрили угруповання, яке створювало незаконні органи місцевого самоврядування, щоб дестабілізувати суспільно-політичну ситуацію в регіоні.

Реклама

Про це повідомляє прес-служба СБУ.

Зловмисники намагалися сформувати на території області кілька фейкових ОТГ для присвоєння повноважень офіційних територіальних громад. На так званих установчих зборах вони ухвалили рішення створити псевдоутворення і призначити "керівників".

З підробленими документами і печатками зловмисники хотіли взяти під контроль майно і природні ресурси на кількох населених пунктів регіону.

Під час обшуків за місцем проживання організатора і двох учасників угруповання виявили:

документацію фейкових ОТГ;

фіктивні посвідчення "депутатів";

засоби зв'язку і комп'ютерну техніку, яку використовували для виготовлення підробленої документації.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження.

Правоохоронці викрили осіб, які поширювали листівки з погрозами угорської діаспори на Закарпатті . Ними виявилися троє осіб, двоє з них – переселенці з Луганська.