На Кіровоградщині хотіли створити фейкові ОТГ: СБУ "накрила" організоване угруповання (фото)

У Кіровоградській області правоохоронці викрили угруповання, яке створювало незаконні органи місцевого самоврядування, щоб дестабілізувати суспільно-політичну ситуацію в регіоні.
Про це повідомляє прес-служба СБУ.
Зловмисники намагалися сформувати на території області кілька фейкових ОТГ для присвоєння повноважень офіційних територіальних громад. На так званих установчих зборах вони ухвалили рішення створити псевдоутворення і призначити "керівників".
З підробленими документами і печатками зловмисники хотіли взяти під контроль майно і природні ресурси на кількох населених пунктів регіону.
Під час обшуків за місцем проживання організатора і двох учасників угруповання виявили:
- документацію фейкових ОТГ;
- фіктивні посвідчення "депутатів";
- засоби зв'язку і комп'ютерну техніку, яку використовували для виготовлення підробленої документації.
Правоохоронці відкрили кримінальне провадження.
Правоохоронці викрили осіб, які поширювали листівки з погрозами угорської діаспори на Закарпатті . Ними виявилися троє осіб, двоє з них – переселенці з Луганська.