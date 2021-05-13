На Кировоградщине хотели создать фейковые ОТГ: СБУ "накрыла" организованную группировку (фото)

Фото: СБУ
В Кировоградской области правоохранители разоблачили группировку, которая создавала незаконные органы местного самоуправления, чтобы дестабилизировать общественно-политическую ситуацию в регионе.
Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
Злоумышленники пытались сформировать на территории области несколько фейковых ОТГ для присвоения полномочий официальных территориальных общин. На так называемых учредительных собраниях они приняли решение создать псевдообразования и назначить "руководителей".
С поддельными документами и печатями злоумышленники хотели взять под контроль имущество и природные ресурсы на территории нескольких поселков региона.
Фото: СБУ
Во время обысков по месту жительства организатора и двух участников группировки обнаружили:
- документацию фейковых ОТГ;
- фиктивные удостоверения "депутатов";
- средства связи и компьютерную технику, которую использовали для изготовления поддельной документации.
Правоохранители открыли уголовное производство.
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