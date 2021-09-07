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Тиждень не звертались до лікарів: подробиці смертельного отруєння дітей на Вінниччині

Олексій Керман Олексій Керман кореспондент
7 вересня, 23:31
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Тепер багатодітній матері загрожує до 5 років в'язниці
В багатодітній родині на Вінниччині двоє дітей померли від отруєння. Колаж "Сьогодні"
В багатодітній родині на Вінниччині двоє дітей померли від отруєння. Колаж "Сьогодні"

Діти тиждень страждали, поки рідна мати нарешті не звернулася до медиків – стали відомі подробиці трагедії в багатодітній родині на Вінниччині, де двоє дітей померли. Ще трьох рятують лікарі.

Що вбило дітей і чому вони вчасно не отримали допомоги, з'ясували новини "Сьогодні".

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Лісові ягоди насправді можуть стати швидкими вбивцями. Так само, як і гриби. В них міститься небезпечна речовина – атропін. Отрута миттєво уражає жовчний міхур, м’язи шлунку, прискорює серцебиття та викликає задуху.

В якому стані шпиталізували дітей

Нудота, діарея та біль у животі. З такими скаргами до райлікарні швидка привезла 12-річну Владиславу. Спочатку дівчинку лікували у звичайному відділенні. Та потім їй стало гірше. Різко впав тиск. Владиславу терміново перевели в реанімацію.

"О 4-й годині ранку дитина дає зупинку серця. Черговий лікар виконав всі реанімаційні заходи. Відновив через 35-40 хвилин, запустилося серце і дитина переведена на штучну вентиляцію легень, підключена до апарата", – розповідає про подію виконувач обов’язків завідувача відділення реанімації Гайсинської районної лікарні Дмитро Кондратюк.

Владислава впала у кому, а в цей час в реанімацію доставляють її 4-річну сестричку Злату. Вона теж у важкому стані.

"Вже в стані мозкової коми і тиск вже був на низьких цифрах. Дитина одразу переведена на штучну вентиляцію легень і вводилися препарати для підняття тиску", – каже медик.

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Нирки, печінка та серце дівчат не витримують. Сестрички помирають. Лікарі намагаються врятувати їхнього 13-річного брата Станіслава. Вирішують перевезти його в обласну дитячу лікарню. Він у тяжкому стані. Туди ж із села швидкою везуть його сестру 10-річну Богдану та брата – 2-річного Ореста. Їхній стан – стабільний.

Що відомо про родину

У родині 8-ро дітей. Найстаршій 23 роки, наймолодшому – два роки. Усі від різних чоловіків Катерини. У поліції кажуть, отруйних грибів чи ягід малеча наїлася ще 1-го вересня, але мати до останнього не зізнавалась, чим нагодувала дітей.

"Мати пояснює, що першого числа і другого вони там збирали гриби, вона закривала. Дітям вона не давала їсти і забороняла їсти, як вони наїлись цих грибів, вона пояснити не може", – коментує начальник Гайсинського районного управління поліції Ігор Соломон.

У селі думки про родину різняться. Одні кажуть, що діти доглянуті, чистенькі й нагодовані. Інші – що батьки уваги приділяють мало, і що старші доглядають молодших.

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Сьогодні поховали 12-річну Владиславу. З її 4-річною сестричкою Златою прощатимуться післязавтра. Чекають на результати розтину. Їхня мама, Катерина спілкуватись із журналістами категорично відмовилась.

"Вона в такому стані, шо в неї ноги підкошуються, вона говорити ні про шо не може. Звичайно, що родина там велика. І там, звичайно, старші діти дивляться за меншими дітьми, можливо, десь, щось і з’їли, але це дійсно, це спеціалісти повинні сказати", – пояснює староста села Бондурі Світлана Павлюк.

За злісне невиконання обов’язків з догляду за дитиною проти Катерини відкрили кримінальне провадження. Їй загрожує до 5 років позбавлення волі. Фахівці зараз з’ясовують, чим таки отруїлись діти: лісовими ягодами чи грибами.

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