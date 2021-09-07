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Неделю не обращались к врачам: подробности смертельного отравления детей в Винницкой области

Алексей Керман Алексей Керман корреспондент
7 сентября, 23:31
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Теперь многодетной матери грозит до 5 лет тюрьмы
В многодетной семье в Винницкой области двое детей умерли от отравления. Коллаж "Сегодня"
В многодетной семье в Винницкой области двое детей умерли от отравления. Коллаж "Сегодня"

Дети неделю страдали, пока родная мать, наконец, не обратилась к медикам – стали известны подробности трагедии в многодетной семье в Винницкой области, где двое детей умерли. Еще трех спасают врачи.

Что убило детей и почему они своевременно не получили помощи, выяснили новости "Сегодня".

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Лесные ягоды на самом деле могут стать быстрыми убийцами. Так же, как и грибы. В них содержится опасное вещество – атропин. Яд мгновенно поражает желчный пузырь, мышцы желудка, ускоряет сердцебиение и вызывает удушье.

В каком состоянии госпитализировали детей

Тошнота, диарея и боль в животе. С такими жалобами в райбольницу скорая привезла 12-летнюю Владиславу. Сначала девочку лечили в обычном отделении. Но потом ей стало хуже. Резко упало давление. Владиславу срочно перевели в реанимацию.

"В 4 часа утра ребенок дает остановку сердца. Дежурный доктор выполнил все реанимационные мероприятия. Возобновил через 35-40 минут, запустилось сердце и ребенок переведен на искусственную вентиляцию легких, подключен к аппарату", – рассказывает о происшествии исполняющий обязанности заведующего отделения реанимации Гайсинской районной больницы Дмитрий Кондратюк.

Владислава впала в кому, а в это время в реанимацию доставляют ее 4-летнюю сестренку Злату. Она тоже в тяжелом состоянии.

"Уже в состоянии мозговой комы и давление уже было на низких цифрах. Ребенок сразу переведен на искусственную вентиляцию легких и вводились препараты для поднятия давления", – говорит медик.

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Почки, печень и сердце девочек не выдерживают. Сестрички умирают. Врачи пытаются спасти их 13-летнего брата Станислава. Решают перевезти его в областную детскую больницу. Он в тяжелом состоянии. Туда же из села скорой везут его сестру 10-летнюю Богдану и брата – 2-летнего Ореста. Их состояние – стабильное.

Что известно о семье

В семье 8 детей. Старшей 23 года, младшему – два года. Все от разных мужей Екатерины. В полиции говорят, ядовитых грибов или ягод дети наелись еще 1 сентября, но мать до последнего не признавалась, чем накормила детей.

"Мать объясняет, что первого числа и второго они там собирали грибы, она закрывала. Детям она не давала есть и запрещала есть, как они наелись этих грибов, она объяснить не может", – комментирует начальник Гайсинского районного управления полиции Игорь Соломон.

В селе мысли о семье различаются. Одни говорят, что ребята ухоженные, чистенькие и накормлены. Другие – что родители внимания уделяют мало, и старшие присматривают за младшими.

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Сегодня похоронили 12-летнюю Владиславу. С ее 4-летней сестренкой Златой будут прощаться послезавтра. Ждут результатов вскрытия. Их мама Екатерина общаться с журналистами категорически отказалась.

"Она в таком состоянии, шо у нее ноги подкашиваются, она говорить ни про что не может. Конечно, семья там большая. И там, конечно, старшие ребята смотрят за меньшими детьми, возможно, где-то, что-то и съели, но действительно, это специалисты должны сказать", – объясняет староста села Бондури Светлана Павлюк.

За злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком против Екатерины открыли уголовное производство. Ей грозит до 5 лет лишения свободы. Специалисты в данный момент выясняют, чем же отравились ребята: лесными ягодами или грибами.

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