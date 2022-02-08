Несподівана зустріч. На Вінниччині помітили стадо зубрів (відео)

Шістьох кудлатих велетнів завезли до регіону понад 40 років тому, а сьогодні їх уже 110

Стадо зубрів переходило дорогу у Вінницькій області

Велике стадо лісових зубрів потрапило до об'єктивів місцевих у Вінницькій області. Такі кадри – рідкість, бо червонокнижковий вид на межі зникнення.

Про це повідомляється у випуску Сьогодні.

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Впіймати зубрів на відео вдається не завжди. Але одному із водіїв це вдалося. На відео видно, що пасажири автомобіля їдуть засніженою дорогою в Літинському районі та бачать стадо зубрів, що переходять дорогу. Пасажири авто пригальмовують, даючи дорогу тваринам. Потім вони помічають ще одного зубра, що відстав у лісі.

Шістьох кудлатих велетнів завезли до регіону понад 40 років тому. Сьогодні їх уже 110. І це третина української популяції зубрів. Над ними мають опіку лісівники – бережуть та охороняють від браконьєрів.

У Бердянському зоопарку тигри вийшли на першу сніжну прогулянку

Бенгальські та уссурійські тигри приватного зоопарку "Сафарі" у Бердянську вийшли на першу сніжну прогулянку. Усього там мешкає пара уссурійських та 6 бенгальських тигрів.

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В одному з вольєрів живе молода пара Кен та Монро. Хижакам по 4 роки. У світі тварин вони вважаються підлітками. Вони ще не набрали масу й не виросли до повного розміру.

У другому вольєрі – дорослі тигри Азір та Француз, у квітні минулого року у них народилися дитинчата.

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