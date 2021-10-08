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Немає вільного місця. У Сумах загорілася квартира з купою мотлоху

Володимир Козир Володимир Козир Редактор розділу Україна
8 жовтня, 06:20
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Мешканці квартири тимчасово поїхали з неї, сміття прибирати — не поспішають
Люди перетворюють свої квартири в смітники/Колаж: Сьогодні
Люди перетворюють свої квартири в смітники/Колаж: Сьогодні

Люди, які накопичують у квартирах мотлох — горе не тільки для сім'ї. Зазвичай, вони беруть у заручники увесь будинок. З їхніх квартир по сусідах розповзаються таргани і пацюки. Саме така квартира зайнялася вночі у Сумах. Рятувальники ледь змогли увійти до помешкання, заваленого купами непотребу. На місці інциденту побувала кореспондента "Сьогодні" Олеся Боровик.

Нічна пожежа в Сумах наполохала усіх мешканців багатоповерхівки. Через задимлення людям довелося покинути свої помешкання посеред ночі. Зайнялося у квартирі на 5-му поверсі.

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"Дим відчувався, навіть досі в мене у квартирі є", — каже мешканка багатоповерхівки.

Зайти до оселі, аби приборкати стихію, рятувальникам ледве вдалося.

"Ускладнювало ситуацію те, що помешкання було заповнене найрізноманітнішими
речами. Відбувалося їх тління, тому рятувальникам доводилося виявляти приховані осередки пожежі", — розповів речник управління ДСНС у Сумській області Олег Стрілка.

Квартира, звідки поширився вогонь, вщерть забита непотребом. Використані пластикові пляшки, папір, старі речі, інший мотлох. Усе, наче перекочувало сюди зі сміттєвого бака. Двері — навстіж, зсередини — тхне.

Погорільців удома немає. Гармидер розвели мати та донька, розповідають сусіди.

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"Вона інженером працює — господиня, а дочка — чи то в 11, чи то в 10, доросла", — каже сусід Іван.

Припускають, що обидві переїхали поки до знайомих. Прибирати не поспішають.

Схожа ситуація сталася у Дніпрі

"Горіло все — лахи, речі, шафи, дивани", — розповів рятувальник Андрій Світенко.

Два тижні тому палала квартира місцевого плюшкіна. У кімнаті, де зайнялося, мотлоху було як і в сумській квартирі — під саму стелю. Господарю — 82 роки.

"Звідти і таргани лізли. Ми йому говорили — він не сприймав жодних зауважень. Він навіть агресивним ставав", — каже сусідка чоловіка.

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Від підлоги до стелі — вся квартира напхана непотребом. Поряд з купами — ще й зграї собак та котів.

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"Влітку взагалі неможливо в під'їзд зайти, тому що цей сморід, цей трупний... я не знаю. У неї кошенята були, потім вони ж, певно, повмирали", — скаржиться сусідка жінки.

Таргани з квартири нечупари розселилися усім будинком. Жінка регулярно пиячить та підтоплює сусідів.

"Та ось бачите патьоки які страшні. Ось це вона заливає. Як миється, мені здається, і знову виливає під ноги і все", — розповідає мешканка будинку.

В усіх трьох випадках страждають сусіди. А зарадити не знають чим. Юристи кажуть, чіткого алгоритму дій у таких ситуаціях в Україні наразі немає.

"Потрібно звертатися до поліції, до районної влади та й, власне, до лікарів-психіатрів. Проблема в тому, що в Україні взагалі не працює первинна ланка психіатричної допомоги. Ви не можете ушпиталити людину без її вільної згоди", — розповів юрист Роман Чумак.

Тепер сусіди нечупар у Сумах теж ламають голову, хто буде прибирати весь той мотлох, та чиїм коштом ремонтувати квартири затоплених сусідів.

Підлітки зіпсували орендований будинок

Під Одесою підлітки розгромили орендований будинок, у якому знімали відео для соцмережі TikTok. Власник будинку тепер шукає дітей, щоб ті компенсували йому завдані збитки.

За попередніми даними, інцидент стався у селищі Прилиманському. Там підлітки, на вигляд яким до 14 років, орендували приватний житловий будинок. У якийсь момент вони ледь не завалили шафу.

Все це підлітки знімали на відео і публікували в Мережі. Вони не соромилися матюкатися і навіть співати гімн України.

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