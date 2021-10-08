Нет свободного места. В Сумах загорелась квартира с кучей хлама

Жители квартиры временно уехали из нее, мусор убирать — не спешат

Люди превращают свои квартиры в мусорники/Коллаж: Сегодня

Люди, которые накапливают в квартирах хлам — горе не только для семьи. Обычно, они берут в заложники весь дом. Из их квартир по соседям расползаются тараканы и крысы. Именно такая квартира занялась ночью в Сумах. Спасатели едва смогли войти в помещение, заваленное кучами хлама. На месте инцидента побывала корреспондентка "Сегодня" Олеся Боровик.

Ночной пожар в Сумах напугал всех жителей многоэтажки. Из-за задымления людям пришлось покинуть свои дома посреди ночи. Загорелось в квартире на 5-м этаже.

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"Дым чувствовался, даже до сих пор у меня в квартире есть", — говорит жительница многоэтажки.

Зайти в дом, чтобы обуздать стихию, спасателям едва удалось.

"Осложняло ситуацию то, что помещение было заполнено самыми разнообразными

вещами. Происходило их тление, поэтому спасателям приходилось выявлять скрытые очаги пожара", — рассказал представитель управления ГСЧС в Сумской области Олег Стрелка.

Квартира, откуда распространился огонь, до отказа забита хламом. Использованы пластиковые бутылки, бумага, старые вещи, другой хлам. Все, словно перекочевало сюда из мусорного бака. Дверь — настежь, изнутри — воняет.

Погорельцев дома нет. Бардак развели мать и дочь, рассказывают соседи.

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"Она работает инженером — хозяйка, а дочь — то ли в 11, то ли в 10, взрослая", — говорит сосед Иван.

Предполагают, что обе переехали пока к знакомым. Убирать не спешат.

Похожая ситуация произошла в Днепре

"Горело все — лахи, вещи, шкафы, диваны", — рассказал спасатель Андрей Свитенко.

Две недели назад пылала квартира местного Плюшкина. В комнате, где занялось, хлама было как и в Сумской квартире — под самый потолок. Хозяину — 82 года.

"Оттуда и тараканы лезли. Мы ему говорили — он не воспринимал никаких замечаний. Он даже агрессивным становился", — говорит соседка мужчины.

Свой коллекционер мусора есть и в Харькове

От пола до потолка — вся квартира напичкана хламом. Рядом с кучами — еще и стаи собак и котов.

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"Летом вообще невозможно в подъезд зайти, потому что эта вонь, эта трупная... Не знаю. У нее котята были, потом они, наверное, поумирали", — жалуется соседка женщины.

Тараканы из квартиры неряхи расселились всем домом. Женщина регулярно пьянствует и подтапливает соседей.

"Да вот видите потеки какие страшные. Вот это она заливает. Как моется, мне кажется, и снова выливает под ноги и все", — рассказывает жительница дома.

Во всех трех случаях страдают соседи. А помочь не знают чем. Юристы говорят, четкого алгоритма действий в таких ситуациях в Украине пока нет.

"Нужно обращаться в полицию, к районным властям и, собственно, к врачам-психиатрам. Проблема в том, что в Украине вообще не работает первичное звено психиатрической помощи. Вы не можете госпитализировать человека без его свободного согласия", — рассказал юрист Роман Чумак.

Теперь соседи нерях в Сумах тоже ломают голову, кто будет убирать весь тот хлам, и за чей счет ремонтировать квартиры затопленных соседей.

Подростки испортили арендованный дом

Под Одессой подростки разгромили арендованный дом, в котором снимали видео для соцсети TikTok. Владелец дома теперь ищет детей, чтобы те компенсировали ему нанесенный ущерб.

По предварительным данным, инцидент произошел в поселке Прилиманском. Там подростки, на вид которым до 14 лет, арендовали частный жилой дом. В какой-то момент они едва не завалили шкаф.

Все это подростки снимали на видео и публиковали в сети. Они не стеснялись материться и даже петь гимн Украины.

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