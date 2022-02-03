Нічого не вціліло: ми пробралися до квартири, де стався вибух у Кропивницькому (відео)

Вибух був настільки потужним, що кілька квартир зруйнувало вщент

З'явилося відео стану квартири у Кропивницькому, де вчора, 2 лютого, пролунав потужний вибух. На місці пошкоджено всі несучі стіни, стелю та підлогу.

Про це повідомляє сайт "Сьогодні".

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Такий вигляд має квартира, де стався вибух. У приміщенні пошкоджено всі несучі стіни, стелю та підлогу. Через вибух також з'явилася діра з квартири прямо на вулицю. Будинок все ще залишається без світла, газу та води.

Як це було

В одній із квартир робили ремонт, проте рвонуло поверхом нижче. Вибух був настільки потужним, що кілька квартир зруйнувало вщент. 35-річний власник домівки, де все трапилося, загинув.

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Із опіками госпіталізували і двох дочок загиблого. Найбільше постраждала молодша.

Запах газу був давно

Які ремонтні роботи проводились, нині встановлюють правоохоронці. Сусіди потерпілих кажуть, що запах газу у під'їзді відчували вранці.

Жителів цього під'їзду евакуювали. Частина з них тимчасово зупиняться у місцевому готелі, який надала влада, а частина вирішили поїхати до родичів.

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Загалом у будинку проживає понад 300 осіб.

Подробиці пожежі

2 лютого о 15:59 рятувальникам надійшло повідомлення про пожежу у квартирі на другому поверсі 9-поверхового житлового будинку на вулиці Попова. О 16.44 пожежу локалізували на площі 60 квадратних метрів, а о 17.03 – ліквідували.

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