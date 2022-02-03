Вибух у Кропивницькому: чому стався та які масштаби (фото, відео)

У середу, 2 лютого, у Кропивницькому пролунав потужний вибух у багатоповерховому будинку. Внаслідок інциденту одна людина загинула, багато постраждало.
Коли стався вибух?
За інформацією ДСНС, 2 лютого о 15:59 до рятувальників надійшло повідомлення про пожежу в квартирі на другому поверсі 9-поверхового житлового будинку на вулиці Попова. О 16:44 пожежу локалізували на площі 60 квадратних метрів, а о 17:03 — ліквідували.
Наслідки вибуху
Вибух був такої сили, що без вікон залишилися 74 квартири. Наразі невідомо, скільки квартир непридатні для проживання. Водночас в ДСНС повідомили, що руйнувань несучих конструкцій немає.
Що відомо про постраждалих?
На місці події було виявлено загиблого чоловіка. Ще троє людей постраждали — один дорослий і двоє дітей 8 та 13 років. Всі вони жили в квартирі, де стався вибух.
Постраждалими дітьми виявилися двоє дівчат. Їх госпіталізували. Попередньо, їхньому життю нічого не загрожує. У молодшої опіки близько 35% тіла, у старшої – 10%.
Що могло стати причиною вибуху?
За словами сусідів, у будинку працювала бригада газовиків – у квартирі на 3-му поверсі. Які роботи виконували – з'ясовують правоохоронці. Також люди кажуть, що зранку відчували у під'їзді запах газу.
Основні причини вибуху газу в Україні:
- самовільне встановлення газових приладів з порушенням норм та правил;
- самовільне втручання в систему повітрообміну, зокрема встановлення герметичних пластикових вікон та дверей без додаткової вентиляції;
- встановлення газових водонагрівачів у приміщеннях, які не відповідають вимогам монтажу та експлуатації, зокрема у ванних кімнатах;
- застосування вентиляційних гофрованих патрубків завтовшки 1 мм у місцях приєднання газового обладнання до димоходу.
Читайте також
- У Запоріжжі в багатоповерхівці прогримів вибух. Внаслідок інциденту загинула людина.
- На Харківщині у будинку вибухнув газовий балон.