Вибух у Кропивницькому: чому стався та які масштаби (фото, відео)

Внаслідок інциденту загинула одна людина

Інцидент стався 2 лютого/Фото: колаж: ДСНС України/"Сьогодні"

У середу, 2 лютого, у Кропивницькому пролунав потужний вибух у багатоповерховому будинку. Внаслідок інциденту одна людина загинула, багато постраждало.

Коли стався вибух?

За інформацією ДСНС, 2 лютого о 15:59 до рятувальників надійшло повідомлення про пожежу в квартирі на другому поверсі 9-поверхового житлового будинку на вулиці Попова. О 16:44 пожежу локалізували на площі 60 квадратних метрів, а о 17:03 — ліквідували.

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Наслідки вибуху

Вибух був такої сили, що без вікон залишилися 74 квартири. Наразі невідомо, скільки квартир непридатні для проживання. Водночас в ДСНС повідомили, що руйнувань несучих конструкцій немає.