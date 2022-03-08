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Обстріл Житомира: депутати втекли із міста

Валентина Шаповал Валентина Шаповал Редактор Україна Сьогодні
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8 березня, 12:33
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Депутати мали повернутися до ранку, проте вони проігнорували вимогу міського голови
Мер міста записав відеозвернення / Колаж "Сьогодні"
Мер міста записав відеозвернення / Колаж "Сьогодні"

Депутати Житомирської міської ради залишили місто. Мер дав їм час, щоб вони повернулися до ранку та працювали на благо людей, проте депутати проігнорували вимогу голови міста.

Про це повідомляє мер міста Сергій Сухомлін.

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"Вчора я говорив, що даю депутатам термін до ранку, щоб повернутися і працювати на благо житомирян. У мене є дані, хто де знаходиться, сьогодні мені зранку зателефонував колишній депутат Самбірський, сказав, що вступив у територіальну оборону, але зараз перебуває у Волинській області біля кордону. Де-факто він уже не депутат, а де-юре я звертаюся до партії, яка його висунула, щоб виключити його з депутатів... Всім привіт, чекаю на інших", – каже Сергій Сухомлін.

У Житомирі ракета потрапила до школи

У Житомирі з повітря обстріляли ліцей №25, який розташований у центрі міста. Було евакуйовано 5 людей.

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"Щойно було завдано ракетного або бомбового удару по 25-й школі. Щодо жертв і постраждалих трохи пізніше. Фактично половина школи зруйнована. Тривають рятувальні роботи. Далі надамо таку інформацію", – повідомив мер міста.

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