Обстрел Житомира: депутаты бежали из города

Депутаты Житомирского городского совета покинули город. Мэр дал им время, чтобы они вернулись до утра и работали на благо людей, однако депутаты проигнорировали требование главы города.
Об этом сообщает мэр города Сергей Сухомлин.
"Вчера я говорил, что даю депутатам срок до утра, чтобы вернуться и работать на благо житомирян. У меня есть данные, кто где находится, сегодня мне с утра позвонил бывший депутат Самборский, сказал, что вступил в территориальную оборону, но сейчас находится в Волынской области возле границы. Де-факто он уже не депутат, а де-юре я обращаюсь к партии, которая его выдвинула, чтобы исключить его из депутатов… Всем привет, жду других", – говорит Сергей Сухомлин.
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В Житомире ракета попала в школу
В Житомире из воздуха обстреляли лицей №25, который находится в центре города. Было эвакуировано 5 человек.
"Только что был нанесен ракетный или бомбовый удар по 25-й школе. Относительно жертв и пострадавших немного позже. Фактически половина школы разрушена. Идут спасательные роботы. Дальше предоставим следующую информацию", – сообщил мэр города.
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