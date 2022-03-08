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Обстрел Житомира: депутаты бежали из города

Валентина Шаповал Валентина Шаповал Редактор Украина Сегодня
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8 марта, 12:33
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Депутаты должны были вернуться до утра, однако они проигнорировали требование мэра
Мэр города записал видео-обращение / Коллаж "Сегодня"
Мэр города записал видео-обращение / Коллаж "Сегодня"

Депутаты Житомирского городского совета покинули город. Мэр дал им время, чтобы они вернулись до утра и работали на благо людей, однако депутаты проигнорировали требование главы города.

Об этом сообщает мэр города Сергей Сухомлин.

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"Вчера я говорил, что даю депутатам срок до утра, чтобы вернуться и работать на благо житомирян. У меня есть данные, кто где находится, сегодня мне с утра позвонил бывший депутат Самборский, сказал, что вступил в территориальную оборону, но сейчас находится в Волынской области возле границы. Де-факто он уже не депутат, а де-юре я обращаюсь к партии, которая его выдвинула, чтобы исключить его из депутатов… Всем привет, жду других", – говорит Сергей Сухомлин.

В Житомире ракета попала в школу

В Житомире из воздуха обстреляли лицей №25, который находится в центре города. Было эвакуировано 5 человек.

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"Только что был нанесен ракетный или бомбовый удар по 25-й школе. Относительно жертв и пострадавших немного позже. Фактически половина школы разрушена. Идут спасательные роботы. Дальше предоставим следующую информацию", – сообщил мэр города.

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