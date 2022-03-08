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Евакуація дітей та нові авіаудари: яким був день у Житомирі (відео)

Юлія Гаврилюк Юлія Гаврилюк Редактор Україна Сьогодні
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8 березня, 00:25
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Окупанти продовжують знищувати українські міста та села протягом останніх дванадцяти днів
Росіяни бомблять Житомир, але місто не збирається здаватись
Росіяни бомблять Житомир, але місто не збирається здаватись / Фото: Колаж: Сьогодні

Російські військові завдали авіаударів по трьох військових об’єктах у Житомирі. Крім цього, місто продовжує приймати гуманітарну допомогу та допомагати військовим.

Про це розповів мер Житомира Сергій Сухомлин у Facebook.

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Гуманітарна допомога

"Приймали гуманітарну допомогу. Допомагали нашій бригаді, забезпечували термобілизною, зимовими комплектами мобілізованих, збирали продукти харчування, відправляли дітей в Європу. Я хочу подякувати всіх, хто допоміг відправити наших житомирських дітей в Голландію", – сказав мер.

Також він подякував меру Плоцька, який розмістив у себе в місті дуже багато житомирян.

"Я впевнений, що всі ми повернемося", – додав Сухомлин.

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Нові авіаудари

Також він розповів про авіаудари протягом дня.

"Нещодавно був нанесений черговий авіаудар в районі Промислової (вулиці – ред.) по нафтобазі "Окко". Поки що ми не маємо підтвердження, що є жертви. Також був нанесений авіаудар по бронетанковому заводу (смт. Новогуйвинське – ред.) та по аеропорту "Озерне" (смт. Озерне – ред.). Все як останніми днями. Тримаємося. Разом ми сила і Житомир – місто, в якого є дух", – додав мер.

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Ситуація в Україні 7 березня

  • Українські воїни вже дванадцятий день захищають Україну від російських окупантів. З початку війни ворог випустив по Україні близько 600 ракет. Проте українські військові не здаються. Вони звільнили місто Чугуїв Харківської області. Обстріл триває. Окупанти випустили ракети по селу Тузли на Одещині. Окрім того, від повітряного удару постраждала Житомирська область. Ймовірно, ворог уже сам не справляється, тож вирішив залучити до війни проти України сирійців за скромну плату.
  • Росія вербує сирійців, які вміють вести бойові дії в умовах міста, щоб вони воювали проти України. Їм пропонують 200-300 доларів за 6 місяців перебування на території України.
  • Ворог завдав повітряного удару по Житомирській області. Внаслідок цього було зруйновано кілька будівель, зокрема школа.
  • Ворог з моря завдав ракетного удару по населеному пункту Тузли Одеської області.
  • З початку війни Російської Федерації проти України агресор випустив по нашій країні близько 600 ракет. Проте, незважаючи на це, система ППО України все ще залишається ефективною.
  • Українські захисники звільнили Чугуїв від окупантів. За інформацією Генштабу ЗСУ, ворог готується штурмувати Київ.
  • Кадировці під Запоріжжям розстріляли листонош "Укрпошти" і переїхали танком їхнє авто. Забрати тіла загиблих Україні не дають.

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