Обстріли не припиняються: у Маріуполі понад 200 поранених, десятки загиблих (відео)

Російські війська продовжують бити по цивільних

Через окупантів страждають мирні люди/Колаж "Сьогодні"

У Маріуполіситуація складна. Все через обстріли, які майже не припиняються. Російські війська також б'ють по цивільних.

Про це повідомляє сайт "Сьогодні".

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Через російські обстріли в місті понад 200 поранених, а також десятки загиблих.

Ситуація в Україні 3 березня

Україна вже понад тиждень протистоїть армії російських окупантів. Восьма доба вторгнення розпочалася з повітряної тривоги у багатьох містах України. У Києві та Херсоні були чутні вибухи. Тим часом Гаазький трибунал вже розпочав розслідування військових злочинів РФ проти України, а дані про жахливі дії окупантів до Міжнародного кримінального суду передали майже 40 країн.

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