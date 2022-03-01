Окупанти розпочали штурм Херсона – наступають з боку аеропорту

Війська РФ вже встановили блокпости на в'їзді до Херсона – мер міста вірить, що українські військові зможуть відбити атаку ворога

Окупанти почали штурмувати Херсон / Фото: Колаж: Сьогодні

Російські окупанти розпочали штурм Херсона. За даними очевидців, підрозділи ЗС РФ зайняли Херсонський аеропорт і закріпилися на північно-західній околиці міста, зайнявши цвинтар Геологів.

Про це написали у Держспецзв'язку та "Оперативному ЗСУ".

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Наступ розвивається у напрямку Миколаївського шосе та кільця біля холодокомбінату.

Мер Херсона Ігор Колихаєв близько опівночі написав, що тоді армія РФ встановила блокпости на в'їздах у місто. Він наголосив, що здавати місто ніхто не буде, українські захисники стоятимуть до кінця.

"Якби я "здав" місто, як пишуть деякі розумники, ви б це відчули в перший день. (...) А сьогодні я несу відповідальність за життєдіяльність нашого міста і забезпечую ваш захист так, як дозволяють наші можливості. Херсон був і залишається українським!" – написав він.

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Колихаєв попросив чутками про "здачу" міста не розвалювати Херсон зсередини. Він стверджує, що Херсон встоїть і відіб'є атаку супротивника, але для цього місцевим жителям потрібно дотримуватися своїх правил:

не виходити на вулицю під час комендантської години;

не вступати ні з ким в агресивны переговори;

не стимулювати противника на конфлікти.

"Це не бійка, це війна. А війну виграють розумними діями та холоднокровністю. Херсон встоїть! Але дайте йому шанс зробити це", – додав голова міста.

Не перша атака Херсона

Російські окупанти 25 лютого прорвали оборону Херсона. Тоді було втрачено контроль над переправою до Херсона. Ворог значними силами та з великими втратами подолав оборону міста.

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Проте вранці 26 лютого над містом був український прапор. Тяжкі бої у Херсоні закінчилися – наші захисники відбили атаку окупантів.