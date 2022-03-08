Окупанти зруйнували житлові будинки у Сумах та передмісті – серед загиблих є діти (відео)

Військові РФ завдали авіаудару по Сумам і вбили мирних жителів, у тому числі дітей – тим часом бійці тероборони загинули в нерівному бою з цілою колоною окупантів

Окупанти обстріляли Суми / Фото: Колаж: Сьогодні

Унаслідок атаки російських окупантів у Сумській області загинули щонайменше 10 людей, зокрема діти. Військові РФ скинули бомби на житлові будинки, будинки повністю знищили.

Про це розповів голова Сумської ОДА Дмитро Живицький.

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Зараз на місці авіаударів працюють рятувальники, тим часом медики виборюють життя постраждалих.

"Було розбомблено житлові будинки в деяких населених пунктах. І просто майже в центрі міста Суми, на вулиці Роменській, було бомбовим попаданням знищено кілька будинків. Повністю стерто з лиця землі. Це приватні будинки. Є загиблі. На жаль, є загиблі діти. І рахунок загиблих уже йде – більше 10 осіб", – сказав Живицький.

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Також чотири молоді хлопці з тероборони загинули в нерівному бою з російськими військовими. Вони боролися з цілою колоною ворожої техніки, їхній автомобіль був розстріляний.

Крім того, ЗСУ зупинили чотири колони військової техніки, яка рухалася на території області у напрямку Сум.

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Ситуація в Україні 8 березня

З початку вторгнення РФ в Україну пройшло майже два тижні, але своїх цілей окупанти не досягли – наші захисники успішно відбивають атаки та завдають жорстких ударів.