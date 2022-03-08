Окупанти зруйнували житлові будинки у Сумах та передмісті – серед загиблих є діти (відео)

Унаслідок атаки російських окупантів у Сумській області загинули щонайменше 10 людей, зокрема діти. Військові РФ скинули бомби на житлові будинки, будинки повністю знищили.
Про це розповів голова Сумської ОДА Дмитро Живицький.
Зараз на місці авіаударів працюють рятувальники, тим часом медики виборюють життя постраждалих.
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"Було розбомблено житлові будинки в деяких населених пунктах. І просто майже в центрі міста Суми, на вулиці Роменській, було бомбовим попаданням знищено кілька будинків. Повністю стерто з лиця землі. Це приватні будинки. Є загиблі. На жаль, є загиблі діти. І рахунок загиблих уже йде – більше 10 осіб", – сказав Живицький.
Також чотири молоді хлопці з тероборони загинули в нерівному бою з російськими військовими. Вони боролися з цілою колоною ворожої техніки, їхній автомобіль був розстріляний.
Крім того, ЗСУ зупинили чотири колони військової техніки, яка рухалася на території області у напрямку Сум.
Ситуація в Україні 8 березня
З початку вторгнення РФ в Україну пройшло майже два тижні, але своїх цілей окупанти не досягли – наші захисники успішно відбивають атаки та завдають жорстких ударів.
- У Харкові окупанти РФ розбомбили притулок для тварин. У результаті п'ять собак загинули під уламками, ще кілька дістали поранення.
- У Міноборони розповіли про плани окупантів: вони готуються до штурму Києва та розпочали перегрупування. Також військові РФ все ще намагаються взяти під повний контроль Маріуполь та вийти на адміністративні кордони Луганської та Донецької областей.
- Під Харковом українські захисники ліквідували Віталія Герасимова – генерал-майора РФ, начальника штабу та першого замкомандувача 41 армією Центрального військового округу Росії.