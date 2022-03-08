Оккупанты разрушили жилые дома в Сумах и пригороде – среди погибших есть дети (видео)

В результате атаки российских оккупантов в Сумкой области погибли не менее 10 человек, в том числе дети. Военные РФ сбросили бомбы на жилые дома, здания полностью уничтожили.
Об этом рассказал глава Сумской ОГА Дмитрий Живицкий.
Сейчас на месте авиаударов работают спасатели, тем временем медики борются за жизнь пострадавших.
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"Были разбомблены жилые дома в некоторых населенных пунктах. И просто почти в центре города Сумы, на улице Роменской, было бомбовым попаданием уничтожено несколько домов. Полностью стерто с лица земли. Это частные дома. Есть погибшие. К сожалению, есть погибшие дети. И счет погибших идет уже – более 10 человек", - сказал Живицкий.
Также четыре молодых парня из теробороны погибли в неравном бою с российскими военными. Они сражались с целой колонне вражеской техники, их автомобиль был расстрелян.
При этом ВСУ остановили четыре колонны военной техники, которая двигалась на территории области в направлении Сум.
Ситуация в Украине 8 марта
С начала вторжения РФ в Украину прошло почти две недели, но своих целей оккупанты не достигли – наши защитники успешно отбивают атаки и наносят жесткие удары.
- В Харькове оккупанты РФ разбомбили приют для животных. В результате пять собак погибли под обломками, еще несколько получили ранения.
- В Минобороны рассказали о планах оккупантов: они готовятся к штурму Киева и начали перегруппировку. Также военные РФ все еще пытаются взять под полный контроль Мариуполь и выйти на административные границы Луганской и Донецкой областей.
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