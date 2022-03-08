Оккупанты разрушили жилые дома в Сумах и пригороде – среди погибших есть дети (видео)

Военные РФ нанесли авиаудар по Сумам и убили мирных жителей, в том числе детей – тем временем бойцы теробороны погибли в неравном бою с целой колонной оккупантов

Оккупанты обстреляли Сумы / Фото: Коллаж: Сегодня

В результате атаки российских оккупантов в Сумкой области погибли не менее 10 человек, в том числе дети. Военные РФ сбросили бомбы на жилые дома, здания полностью уничтожили.

Об этом рассказал глава Сумской ОГА Дмитрий Живицкий.

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Сейчас на месте авиаударов работают спасатели, тем временем медики борются за жизнь пострадавших.

"Были разбомблены жилые дома в некоторых населенных пунктах. И просто почти в центре города Сумы, на улице Роменской, было бомбовым попаданием уничтожено несколько домов. Полностью стерто с лица земли. Это частные дома. Есть погибшие. К сожалению, есть погибшие дети. И счет погибших идет уже – более 10 человек", - сказал Живицкий.

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Также четыре молодых парня из теробороны погибли в неравном бою с российскими военными. Они сражались с целой колонне вражеской техники, их автомобиль был расстрелян.

При этом ВСУ остановили четыре колонны военной техники, которая двигалась на территории области в направлении Сум.

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Ситуация в Украине 8 марта

С начала вторжения РФ в Украину прошло почти две недели, но своих целей оккупанты не достигли – наши защитники успешно отбивают атаки и наносят жесткие удары.