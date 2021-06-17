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Оскорбляла и угрожала: в Николаевской области суд наказал невестку за насилие над свекровью

17 июня 2021 12:00

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

Женщина регулярно издевалась над свекровью – за это ей дали год испытательного срока и оправили на программу для обидчиков

В Николаевской области суд наказал женщину за психологическое насилие над свекровью.

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Об этом говорится в приговоре Вознесенского горрайонного суда.

Всего пишут о пяти эпизодов психологического насилия с октября 2020 по март 2021 года. Невестка оскорбляла свекровь нецензурными словами и угрожала физическим насилием.

Женщину четыре раза привлекали к административной ответственности, но это не помогло. Обвиняемая в суде вину не признала и отказалась давать показания.

Свидетелем нарушений был свекор. Он рассказал, что они с сыном, невесткой и двумя внуками живут совместно в частном доме. Издевательства невестки имеют систематический характер.

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Суд назначил женщине 1 год лишения свободы, освободив осужденную от отбывания наказания с испытательным сроком 1 год. Также ее обязали пройти трехмесячную программу для обидчиков в Бугской объединенной территориальной общине Вознесенского района.

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Напомним, в Запорожье 34-летний мужчина в присутствии двух маленьких детей издевался над женой.

Кроме того, в Херсоне мужчина выгнал из дома жену с маленькой дочерью, чтобы жить с любовницей.

О чем еще говорят украинцы, смотрите в последнем выпуске новостей "Сегодня":

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