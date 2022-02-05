Під Донецьком сталися масштабні ДТП: 9 постраждалих, є загиблий (фото)

Слідчі відкрили кримінальні провадження. Наразі триває досудове розслідування

На Донеччині сталося три аварії. Фото: колаж "Сьогодні"

У Краматорську та Слов'янську 4 лютого сталося три страшні ДТП. Одна аварія виявилася смертельною – Одна особа загинула.

Про це повідомили у пресслужбі ГУНП України.

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Що відомо?

У Краматорську 20-річний водій автомобіля Toyota Corolla не впорався з керуванням, виїхав за межі проїзної частини та в'їхав в опору рекламного щита.

Внаслідок ДТП п'ятеро осіб, водій та пасажири у віці 18-33 років, отримали численні травми та були госпіталізовані.

5 лютого у лікарні один з пасажирів, 22-річний хлопець, помер.

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ДТП у Краматорську. Фото: ГУНП України

Також 4 лютого у Слов'янську у ДТП травмувалися водій автомобіля ВАЗ 2103 та його пасажирка – обом 19 років.

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Як з'ясувалося, легковик виїхав на смугу зустрічного руху і врізався в мікроавтобус "Рута 22". У маршрутці на момент ДТП перебували троє пасажирів – ніхто не постраждав.

ДТП у Слов'янську. Фото: ГУНП України

До того ж, у селищі Сергіївка Краматорського району зіткнулися дві фури. Автомобіль MAN 18.224, рухаючись у смузі зустрічного руху, зіштовхнувся з вантажівкою з причепом. Обидва водії отримали тілесні ушкодження.

За фактами ДТП слідчі відкрили кримінальні провадження за ч. 1 та ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху). Наразі триває досудове розслідування.

ДТП у Краматорському районі. Фото: ГУНП України

Найпоширеніші причини ДТП в Україні:

перевищення безпечної швидкості руху – 34%;

порушення правил маневрування – 22%;

порушення правил проїзду перехресть – 8,5%;

недотримання безпечної дистанції – 7,5%;

порушення правил проїзду на пішохідному переході – 6%;

п'яне керування – 5%.

До того ж, названо основні види ДТП:

зіткнення;

наїзд на автомобіль, що стоїть;

наїзд на перешкоду;

наїзд на пішохода;

з'їзд з проїзної частини з перекиданням транспортного засобу.

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