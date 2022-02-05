Під Донецьком сталися масштабні ДТП: 9 постраждалих, є загиблий (фото)

У Краматорську та Слов'янську 4 лютого сталося три страшні ДТП. Одна аварія виявилася смертельною – Одна особа загинула.
Про це повідомили у пресслужбі ГУНП України.
Що відомо?
У Краматорську 20-річний водій автомобіля Toyota Corolla не впорався з керуванням, виїхав за межі проїзної частини та в'їхав в опору рекламного щита.
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Внаслідок ДТП п'ятеро осіб, водій та пасажири у віці 18-33 років, отримали численні травми та були госпіталізовані.
5 лютого у лікарні один з пасажирів, 22-річний хлопець, помер.
ДТП у Краматорську. Фото: ГУНП України
Також 4 лютого у Слов'янську у ДТП травмувалися водій автомобіля ВАЗ 2103 та його пасажирка – обом 19 років.
Як з'ясувалося, легковик виїхав на смугу зустрічного руху і врізався в мікроавтобус "Рута 22". У маршрутці на момент ДТП перебували троє пасажирів – ніхто не постраждав.
ДТП у Слов'янську. Фото: ГУНП України
До того ж, у селищі Сергіївка Краматорського району зіткнулися дві фури. Автомобіль MAN 18.224, рухаючись у смузі зустрічного руху, зіштовхнувся з вантажівкою з причепом. Обидва водії отримали тілесні ушкодження.
За фактами ДТП слідчі відкрили кримінальні провадження за ч. 1 та ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху). Наразі триває досудове розслідування.
ДТП у Краматорському районі. Фото: ГУНП України
Найпоширеніші причини ДТП в Україні:
- перевищення безпечної швидкості руху – 34%;
- порушення правил маневрування – 22%;
- порушення правил проїзду перехресть – 8,5%;
- недотримання безпечної дистанції – 7,5%;
- порушення правил проїзду на пішохідному переході – 6%;
- п'яне керування – 5%.
До того ж, названо основні види ДТП:
- зіткнення;
- наїзд на автомобіль, що стоїть;
- наїзд на перешкоду;
- наїзд на пішохода;
- з'їзд з проїзної частини з перекиданням транспортного засобу.