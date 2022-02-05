Под Донецком произошли масштабные ДТП: 9 пострадавших, есть погибший (фото)

В Краматорске и Славянске 4 февраля произошло три жутких ДТП. Одна авария оказалась смертельной – один человек погиб.
Об этом сообщили в пресс-службе ГУНП Украины.
Что известно?
В Краматорске 20-летний водитель автомобиля Toyota Corolla не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части и въехал в опору рекламного щита.
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В результате ДТП пять человек, водитель и пассажиры в возрасте 18-33 года, получили многочисленные травмы и были госпитализированы.
5 февраля в больнице один из пассажиров, 22-летний парень, скончался.
ДТП в Краматорске. Фото: ГУНП Украины
Также 4 февраля в Славянске в ДТП травмировались водитель автомобиля ВАЗ 2103 и его пассажирка – обоим 19 лет.
Как выяснилось, что легковушка выехала на полосу встречного движения и врезалась в микроавтобус "Рута 22". В маршрутке на момент ДТП находились три пассажира – никто не пострадал.
ДТП в Славянске. Фото: ГУНП Украины
Кроме того, в поселке Сергеевка Краматорского района столкнулись две фуры. Автомобиль MAN 18.224, двигаясь в полосе встречного движения, столкнулся с грузовиком с прицепом. Оба водителя получили телесные повреждения.
По фактам ДТП следователи открыли уголовные производства по ч. 1 и ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения). Сейчас продолжается досудебное расследование.
ДТП в Краматорском районе. Фото: ГУНП Украины
Самые распространенные причины ДТП в Украине:
- превышение безопасной скорости движения – 34%;
- нарушение правил маневрирования – 22%;
- нарушение правил проезда перекрестков – 8,5%;
- несоблюдение безопасной дистанции – 7,5%;
- нарушение правил проезда на пешеходном переходе – 6%;
- пьяное вождение – 5%.
Кроме того, названы основные виды ДТП:
- столкновение;
- наезд на стоящий автомобиль;
- наезд на препятствие;
- наезд на пешехода;
- съезд с проезжей части с опрокидыванием транспортного средства.