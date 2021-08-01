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Під Полтавою танцюючий вчитель історії підкорив Мережу (відео)

1 серпня 2021 15:36

Вікторія Барановська Вікторія Барановська

Відео оприлюднили майже два тижні тому і воно вже набрало більше 376 тисяч переглядів

У цій школі вчителі влаштовують для своїх випускників такі танці ще з 2017 року / Фото: колаж "Сьогодні"

У цій школі вчителі влаштовують для своїх випускників такі танці ще з 2017 року / Фото: колаж "Сьогодні"

У Мережі набирає популярності відео танцю вчителя історії та правознавства Василя Маслея на випускному вечорі в селі Маячка на Полтавщині.

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Про це повідомляє "Kolo news".

Вчителі влаштували для своїх учнів приємний сюрприз – станцювали прощальний танець. Єдиним чоловіком серед танцюючих педагогів став учитель історії та правознавства Василь Маслей. Ідея такого незвичайного подарунка вчителів дітям належить саме йому.

Відео оприлюднили майже два тижні тому і воно вже набрало більше 376 тисяч переглядів.

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Відзначимо, що в цій школі вчителі влаштовують для своїх випускників такі танці ще з 2017 року. Це вже стало своєрідною традицією.

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Цікаво, що Маслей 6 липня виграв конкурс на посаду директора і чекає офіційного призначення.

Раніше ми повідомляли, що в Дніпрі працівник міського транспорту повеселив українців, показавши свій танець в кінці робочої зміни.

Нагадаємо, раніше ми писали про різні інциденти, які трапляються в громадському транспорті. так, в Сумах пасажирка побила кондуктора тролейбуса через маску.

А в Черкасах п'яний пасажир напав на кондуктора трамвая і втік через кватирку.

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