Под Полтавой танцующий учитель истории покорил Сеть (видео)

Видео обнародовали почти две недели назад и оно уже набрало более 376 тысяч просмотров

В этой школе учителя устраивают для своих выпускников такие танцы еще с 2017 года / Фото: коллаж "Сегодня"

В Сети набирает популярности видео танца учителя истории и правоведения Василия Маслея на выпускном вечере в селе Маячка на Полтавщине.

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Об этом сообщает "Kolo news".

Учителя устроили для своих учеников приятный сюрприз – станцевали прощальный танец. Единственным мужчиной среди танцующих педагогов стал учитель истории и правоведения Василий Маслей. Идея такого необычного подарка учителей детям принадлежит именно ему.

Видео обнародовали почти две недели назад и оно уже набрало более 376 тысяч просмотров.

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Отметим, что в этой школе учителя устраивают для своих выпускников такие танцы еще с 2017 года. Это уже стало своеобразной традицией.

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Интересно, что Маслей 6 июля выиграл конкурс на должность директора и ждет официального назначения.

Ранее мы сообщали, что в Днепре работник городского транспорта повеселил украинцев, показав свой танец в конце рабочей смены.

Напомним, ранее мы писали о разных инцидентах, которые случаются в общественном транспорте. Так, в Сумах пассажирка избила кондуктора троллейбуса из-за маски.

А в Черкассах пьяный пассажир напал на кондуктора трамвая и сбежал через форточку.