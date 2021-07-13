Під Житомиром військовий вистрілив у хлопчика. Пораненого вертольотом доставили до Києва (оновлено)

Трагедія сталася через те, що чоловік необережно поводився зі зброєю – його вже затримали

Тяжкопораненого 9-річного Даню із Житомирської області, якому вистрілив у спину чоловік, авіатранспортом доставили на лікування до Києва.

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Про це повідомляє сайт "Сьогодні".

Військовий приїхав з Києва в гості до родини і показував братам-близнюкам, як поводитися зі зброєю. Тоді і випадково вистрілив в спину одного з них. Деякі з опитаних нами місцевих жителів говорять, що стрілянина сталася після розпивання спиртних напоїв. Правоохоронці цього поки не підтвердили, але і не спростували.

"Дядя Саша вирішив показати, як забирати пістолет. Даник пригнувся. І в цей момент, коли забрав пістолет, він вистрілив. Куля припала в бік", – сказала бабуся постраждалого.

У дитини пошкоджені підшлункова залоза і селезінка. Є велика крововтрата. Шлунок прострелений наскрізь.

У свою чергу в поліції Житомирської області "Сьогодні" підтвердили інформацію про те, що стрілець – військовослужбовець. У його авто знайшли зброю, різнокаліберні боєприпаси і вибухівку.

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Розслідування веде серед інших і військова прокуратура.

Раніше ми повідомляли, що в червні в центрі Миколаєва сталася стрілянина. Внаслідок інциденту двоє чоловіків отримали поранення в груди.

Також нагадаємо, вночі 4 липня в Запоріжжі в ресторані "Аристократ" сталася стрілянина – загинула людина.