Под Житомиром военный выстрелил в мальчика. Раненого вертолетом доставили в Киев (обновлено)

Трагедия случилась из-за того, что мужчина неосторожно обращался с оружием – его уже задержали

Пострадавший мальчик со своим родным братом. Фото: "Сегодня"

Тяжелораненого 9-летнего Даню из Житомирской области, которому выстрелил в спину мужчина, авиатранспортом доставили на лечение в Киев в больницу "Охматдет".

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Об этом сообщает сайт "Сегодня".

Военный приехал из Киева в гости к семье и показывал братьям-близняшкам, как обращаться с оружием. Тогда и случайно выстрелил в спину одного из них. Некоторые из опрошенных нами местных жителей говорят, что стрельба произошла после распития спиртных напитков. Правоохранители этого пока не подтвердили, но и не опровергли.

"Дядя Саша решил показать, как забирать пистолет. Даник пригнулся. И в этот момент, когда забрал пистолет, он выстрелил. Пуля пришлась в бок", – сказала бабушка пострадавшего.

У ребенка повреждены поджелудочная железа и селезенка. Есть большая кровопотеря. Желудок прострелен насквозь.

В свою очередь в полиции Житомирской области "Сегодня" подтвердили информацию о том, что стрелок – военнослужащий. В его авто нашли оружие, разнокалиберные боеприпасы и взрывчатку.

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Расследованием занимается в том числе военная прокуратура.

Ранее мы сообщали, что в июне в центре Николаева произошла стрельба. В результате инцидента двое мужчин получили ранения в грудь.

Также напомним, ночью 4 июля в Запорожье в ресторане "Аристократ" произошла стрельба – погиб человек.