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Полтавська ОДА показала шокуючі кадри з COVID-реанімації та моргу (фото, відео)

Володимир Козир Володимир Козир Редактор розділу Україна
11 листопада, 21:56
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Померлі від коронавірусу були невакциновані
У деяких лікарнях Полтавської області місця для хворих на коронавірус майже закінчились/Колаж: "Сьогодні"
У деяких лікарнях Полтавської області місця для хворих на коронавірус майже закінчились/Колаж: "Сьогодні"

Столичний відеоблогер Антон Гура випустив відео з Полтавської лікарні №5, де лікують хворих на коронавірус. Він заявив, що за його інсайдерською інформацією, офіційні дані про заповненість ліжок в медзакладі не відповідають дійсності і насправді там лікуються одиниці.

Відеоролик з'явився на сторінці Антона Гури у Facebook.

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Жодної карети "швидкої"

Гура зазначив, що за той час, поки він знімав відео, він не побачив жодної карети швидкої допомоги. Крім того, у блогера були претензії до того, що в лікарні немає власного моргу, у пацієнтів забирають телефони, а персонал не дотримується карантинних обмежень, при цьому самі активісти відмовилися вдягати маски.

Пусті COVID-ліжка

Блогер заявив, що в нього є відео з вільними COVID-ліжками, однак не показав його. Антон Гура намагався знайти на території лікарні померлих від коронавірусу. Зазначимо, що морг у Полтаві один — обласний.

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Неправдивість офіційних даних — таке може бути?

Директор Департаменту охорони здоров’я Полтавської ОДА Віктор Лисак прокоментував відео блогера та заявив, що МОЗ постійно інспектує медзаклади і про неправдивість офіційних даних не може йти й мови.

Тяжкі хворі

На прохання журналістів в Полтавській ОДА надали відео з реанімаційного відділення Полтавської обласної лікарні. На кадрах видно пацієнтів, які через коронавірус не можуть дихати самостійно і їм необхідна киснева підтримка.

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Шокуючі кадри з моргу

Полтавська ОДА надала кадри з секційного відділення обласного патологоанатомічного бюро. На них видно, як тіла померлих від коронавірусу лежать в ряд у чорних пакетах. У Полтавській ОДА зауважили, що всі померлі — невакциновані від COVID-19.

Померлі від коронавірусу не мали жодної вакцини проти хвороби/Фото: Полтавська ОДА
Померлі від коронавірусу не мали жодної вакцини проти хвороби/Фото: Полтавська ОДА

Померли складають у ряд у чорних пакетах/Фото: Полтавська ОДА
Померли складають у ряд у чорних пакетах/Фото: Полтавська ОДА

Загальна ситуація в Полтавській області

Станом на сьогодні в Полтавській області госпіталізовано 1412 осіб з коронавірусом та підозрою на нього. Загалом, зайнято 61% ліжок з киснем. З них 130 осіб перебувають в реанімаційних відділеннях.

Ситуація в обласному центрі більш напружена. Вже зайнято 79% ліжок. У Полтавській ЦРЛ – 99%, а в п’ятій, про яку говорив блогер, – є всього 3 місця з 80.

Статистика COVID-19 в Україні

За добу 10 листопада в Україні зафіксовано 24 747 нових підтверджених випадків COVID-19. Захворіло дітей – 1550, медпрацівників – 529. Минулої доби госпіталізували 4778 осіб, крім цього, зафіксували 652 летальні випадки. Одужали 18 896 осіб.

Загальна кількість людей, які отримали хоча б одну дозу вакцини проти COVID-19 – 11 млн 844 тис. 728 (28,65%). Кількість людей, які отримали всі дози, прописані протоколом вакцинації – 8 млн 284 тис. 545 (20,04%). Усього вакцинацій 20 млн 129 тис. 273 (загальна кількість введених доз (кількість разових доз може не дорівнювати загальній кількості вакцинованих людей – залежно від протоколу вакцинації люди можуть отримувати кілька доз).

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