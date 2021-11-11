Полтавська ОДА показала шокуючі кадри з COVID-реанімації та моргу (фото, відео)

Столичний відеоблогер Антон Гура випустив відео з Полтавської лікарні №5, де лікують хворих на коронавірус. Він заявив, що за його інсайдерською інформацією, офіційні дані про заповненість ліжок в медзакладі не відповідають дійсності і насправді там лікуються одиниці.
Відеоролик з'явився на сторінці Антона Гури у Facebook.
Жодної карети "швидкої"
Гура зазначив, що за той час, поки він знімав відео, він не побачив жодної карети швидкої допомоги. Крім того, у блогера були претензії до того, що в лікарні немає власного моргу, у пацієнтів забирають телефони, а персонал не дотримується карантинних обмежень, при цьому самі активісти відмовилися вдягати маски.
Далі по темі
Пусті COVID-ліжка
Блогер заявив, що в нього є відео з вільними COVID-ліжками, однак не показав його. Антон Гура намагався знайти на території лікарні померлих від коронавірусу. Зазначимо, що морг у Полтаві один — обласний.
Неправдивість офіційних даних — таке може бути?
Директор Департаменту охорони здоров’я Полтавської ОДА Віктор Лисак прокоментував відео блогера та заявив, що МОЗ постійно інспектує медзаклади і про неправдивість офіційних даних не може йти й мови.
Тяжкі хворі
На прохання журналістів в Полтавській ОДА надали відео з реанімаційного відділення Полтавської обласної лікарні. На кадрах видно пацієнтів, які через коронавірус не можуть дихати самостійно і їм необхідна киснева підтримка.
Шокуючі кадри з моргу
Полтавська ОДА надала кадри з секційного відділення обласного патологоанатомічного бюро. На них видно, як тіла померлих від коронавірусу лежать в ряд у чорних пакетах. У Полтавській ОДА зауважили, що всі померлі — невакциновані від COVID-19.
Загальна ситуація в Полтавській області
Станом на сьогодні в Полтавській області госпіталізовано 1412 осіб з коронавірусом та підозрою на нього. Загалом, зайнято 61% ліжок з киснем. З них 130 осіб перебувають в реанімаційних відділеннях.
Ситуація в обласному центрі більш напружена. Вже зайнято 79% ліжок. У Полтавській ЦРЛ – 99%, а в п’ятій, про яку говорив блогер, – є всього 3 місця з 80.
Статистика COVID-19 в Україні
За добу 10 листопада в Україні зафіксовано 24 747 нових підтверджених випадків COVID-19. Захворіло дітей – 1550, медпрацівників – 529. Минулої доби госпіталізували 4778 осіб, крім цього, зафіксували 652 летальні випадки. Одужали 18 896 осіб.
Загальна кількість людей, які отримали хоча б одну дозу вакцини проти COVID-19 – 11 млн 844 тис. 728 (28,65%). Кількість людей, які отримали всі дози, прописані протоколом вакцинації – 8 млн 284 тис. 545 (20,04%). Усього вакцинацій 20 млн 129 тис. 273 (загальна кількість введених доз (кількість разових доз може не дорівнювати загальній кількості вакцинованих людей – залежно від протоколу вакцинації люди можуть отримувати кілька доз).
Читайте також
- У Харківській області в реанімаціях лікарень зайнято 266 із 331 ліжок. Туди часто потрапляють пацієнти з коронавірусом, які невакциновані.
- У Львові від COVID-19 померли вагітна та молодий чоловік. У жінки були "чорні нежиттєздатні легені".