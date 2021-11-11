Полтавская ОГА показала шокирующие кадры из COVID-реанимации и морга (фото, видео)

Умершие от коронавируса были невакцинированы

В некоторых больницах Полтавской области места для больных на коронавирус почти закончились/Коллаж: "Сегодня"

Столичный видеоблогер Антон Гура выпустил видео с Полтавской больницы №5, где лечат больных на коронавирус. Он заявил, что по его инсайдерской информации, официальные данные о заполненности коек в медучреждении не соответствуют действительности и на самом деле там лечатся единицы.

Видеоролик появился на странице Антона Гуры в Facebook.

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Ни одной кареты "скорой"

Гура отметил, что за то время пока он снимал видео, он не увидел ни одной кареты скорой помощи. Кроме того, у блогера были претензии к тому, что в больнице нет собственного морга, у пациентов забирают телефоны, а персонал не соблюдает карантинные ограничения, при этом сами активисты отказались надевать маски.

Пустые COVID-койки

Блогер заявил, что у него есть видео со свободными COVID-кроватями, однако не показал его. Антон Гура пытался найти на территории больницы умерших от коронавируса. Отметим, что морг в Полтаве один — областной.

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Ложность официальных данных — такое может быть?

Директор Департамента здравоохранения Полтавской ОГА Виктор Лысак прокомментировал видео блогера и заявил, что Минздрав постоянно инспектирует медучреждения и о неправдивости официальных данных не может идти и речи.

Тяжелые больные

По просьбе журналистов в Полтавской ОГА предоставили видео из реанимационного отделения Полтавской областной больницы. На кадрах видно пациентов, которые из-за коронавируса не могут дышать самостоятельно и им необходима кислородная поддержка.

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Шокирующие кадры из морга

Полтавская ОГА предоставила кадры из секционного отделения областного патологоанатомического бюро. На них видно, как тела умерших от коронавируса лежат в ряд в черных пакетах. В Полтавской ОГА отметили, что все умершие — невакцинированные от COVID-19.

Умершие от коронавируса не имели ни одной вакцины против болезни/Фото: Полтавская ОГА

Умерших складывают в ряд в черных пакетах/Фото: Полтавская ОГА

Общая ситуация в Полтавской области

По состоянию на сегодня в Полтавской области госпитализированы 1412 человек с коронавирусом и подозрением на него. В общем, занято 61% коек с кислородом. Из них 130 человек находятся в реанимационных отделениях.

Ситуация в областном центре более напряженная. Уже занято 79% коек. В Полтавской ЦРБ — 99%, а в пятой, о которой говорил блогер, – есть всего 3 места из 80.

Статистика COVID-19 в Украине

За сутки 10 ноября в Украине зафиксировано 24 747 новых подтвержденных случаев COVID-19. Заболело детей – 1550, медработников – 529. В минувшие сутки госпитализировали 4778 человек, кроме этого, зафиксировали 652 летальные случаи. Выздоровели 18 896 человек.

Общее количество людей, получивших хотя бы одну дозу вакцины – 11 млн 844 тыс. 728 (28,65%).

Количество людей, получивших все дозы, предписанные протоколом вакцинации – 8 млн 284 тыс. 545 (20,04%). Всего вакцинаций 20 млн 129 тыс. 273 (общее количество введенных доз (количество разовых доз может не равняться общему количеству вакцинированных людей – в зависимости от протокола вакцинации люди могут получать несколько доз).

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