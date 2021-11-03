Украина
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
Реал - Шахтер: онлайн Реал - Шахтер: онлайн 🎡 Обновление Кабмина 😷 Киев в красной зоне 💡 Большое обновление сетей
Результаты поиска
СЕГОДНЯ Новости в регионах Новости Днепра

Скандал в полиции Кривого Рога. Сразу 11 копов погорели на взятках – подробности

Игорь Серов Игорь Серов Ведущий обозреватель Сегодня София Ковнир София Ковнир Редактор раздела "Украина"
3 ноября, 15:29
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
По предварительной информации, речь идет о 100 эпизодах и взятках на общую сумму в 3 млн. гривен
Полицейские погорели на взятках. Фото: коллаж "Сегодня"
Полицейские погорели на взятках. Фото: коллаж "Сегодня"

В Днепропетровской области разгорелся масштабный скандал с полицейскими. По предварительной информации, были задержаны три правоохранителя криворожской полиции, еще 11 предъявили подозрения.

Подробнее об этом – читайте далее в материале "Сегодня".

Реклама

Детали скандала

Как сообщили "Сегодня" наши источники в правоохранительных органах, речь идет о задержании трех сотрудниках криворожской полиции, которым инкриминируют взятки.

"Трое будут задержаны, а подозрения будут предъявлены 11 полицейским. Их заподозрили во взятках", – сказали нам силовики.

Спикер полиции Днепропетровской области Анна Старчевская пока воздержалась от комментариев.

"Эти вопросы нужно адресовать тем, кто задерживал", – сказала нам Старчевская.

В то же время в местных Telegram-каналах появилась информация, что речь, якобы, идет о 100 эпизодах и взятках на общую сумму в 3 млн. гривен.

Реклама

Напомним, в Киевской области водитель снял на видео, как копы берут взятку. После обнародования видео в социальных сетях в Министерстве внутренних дел заявили, что копы, которые требовали и получили неправомерную выгоду, будут уволены из рядов Национальной полиции Украины.

Ранее сообщалось, что в Киеве задержали участковых офицеров Оболонского районного управления и оперуполномоченного Соломенского районного управления, которые подозреваются в вымогательстве денег у родных задержанной гражданки.

Реклама

Также мы писали:

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал

Далее по теме

Все новости
Последние новости
Показать еще
Реклама
Коротко о главном
Спортивный таблоид
Больше историй
История одной фотографии
Больше знаковых фотографий
Самый дорогой спецтопик
Еще больше премиум предложений
Лайфхаки для жизни
Больше лайфхаков
Прямая трансляция ukraine24
Дневник независимости 🇺🇦

3 ноября 1991. В Киеве состоялся Собор Украинской Православной церкви, на котором одобрено обращение к патриарху Московскому и всея Руси.

Погрузиться в тот день
Stop Fake
Вакцины не действуют против штамма "Дельта"?
Узнать правду
Короновирус за неделю

153 353

заболело за неделю в Украине

+5%

ТОП-компании
Налоговый рекорд телеком-рынка
Что можно сделать на эти деньги
Большое обновление сетей
Электричество по-украински: все, что нужно знать сегодня
В Сеть!
Вакцинация
По состоянию на 2 ноября 2021 г.
Люди, которые прошли полную вакцинацию
7 596 587
Люди, которые получили минимум одну дозу
10 682 750
Всего введенных доз 18 279 337
Детальнее
Нововведения
Что ждет украинцев в ноябре?
Интересно!
ТОП-матчи

Реал

Сегодня

19:45

Шахтер

1.24

7.00

14.5

Заря

Завтра

19:45

ЦСКА София

2.09

3.52

3.42
Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
ЗАПРАВКИ
Топливо сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
31,45
30,95
30,00
17,66
31,50
31,00
30,00
17,67
31,98
30,85
29,28
18,60
32,99
32,79
31,69
18,79
34,18
31,75
29,65
18,29
35,99
33,20
32,06
18,97
35,99
33,20
32,06
18,66
35,99
33,20
32,06
18,98
36,09
32,29
29,70
18,68
36,97
33,20
34,97
18,97
Валюта
Курс гривни Сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

26.29

Российский рубль (₽)

0.3664

Евро (€)

30.49

Миллиарды
Самый дорогой бизнес в мире
Apple – $612,00 млрд
Facebook – $226,74 млрд
McDonald's – $154,92 млрд
Nike – $83,7 млрд
Tesla – $42,6 млрд
Смотри карту супер-компаний
Какой будет погода в ноябре
Прогноз на целый месяц
Узнать
Выбор киевлян
Самые популярные станции метро
"Академгородок" - 5,86 млн пассажиров
"Академгородок" - 5,86 млн пассажиров
"Лесная" - 5,26 млн пассажиров
"Лесная" - 5,26 млн пассажиров
"Вокзальная" - 4,59 млн пассажиров
"Вокзальная" - 4,59 млн пассажиров
"Левобережная" - 4,45 млн пассажиров
"Левобережная" - 4,45 млн пассажиров
"Минская" - 4,33 млн пассажиров
"Минская" - 4,33 млн пассажиров
1/2
Комаровский в теме
Какие противопоказания к вакцинации от COVID-19
Спроси у доктора
Ценовая политика
А что с ценами в октябре?

Калькулятор зарплаты

Калькулятор зарплаты
WOW-news
Imagine Dragons едут в Киев
Когда состоится концерт
Опрос
Сама себе модель
Rihanna в рекламе своего бренда нижнего белья
Осень в большом городе
Главные концерты ноября
Спланировать досуг
Опрос
Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп
Благоприятные и опасные дни в ноябре
Лунный календарь
Как Луна влияет на нашу жизнь
Украина
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять