Разбитый микроавтобус перевернуло на бок: в Борисполе произошло ужасное ДТП (фото)

Скорая помощь госпитализировала двух пострадавших

Двух человек в результате ДТП госпитализировали/Коллаж: Сегодня

В Борисполе, на кольцевой дороге, вблизи поворота к селу Кучаков, случилось серьезное дорожно-транспортное происшествие.

Об этом сообщает патрульная полиция Киевской области.

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Детали ДТП

Автопроисшествие произошло с участием двух микроавтобусов Mercedes. Предварительно установлено, что травмирован водитель и пассажир одного из микроавтобусов. Их госпитализировали. Обстоятельства ДТП устанавливаются. Водителей других транспортных средств просят заранее планировать свой маршрут в связи с ДТП.

В Борисполе произошла серьезная ДТП/Фото: Telegram/dtp.kiev.ua

Масштабное ДТП в Киеве

В Киеве произошла авария на улице Бажана, недалеко от метро "Харьковская". Водитель такси Bolt взлетел в воздухе и сделал сальто.

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"Зацепил две машины, вылетел на стоянку и уничтожил еще четыре автомобиля. И потом удобно припарковался на крыше ни в чем не повинного транспортного средства", – пишут в Сети.

На месте работали правоохранители. По предварительной информации, никто не пострадал.

Самые распространенные причины ДТП в Украине:

превышение безопасной скорости движения – 34% аварий;

нарушение правил маневрирования – 22%;

нарушение правил проезда перекрестков – 8,5%;

несоблюдение безопасной дистанции – 7,5%;

нарушение правил проезда на пешеходном переходе – 6%;

пьяное вождение – 5%.

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