Під Сумами п'яний водій влаштував ДТП: загинув 18-річний хлопець, підлітки постраждали (фото)

У селі Нижнє Піщане Сумської області сталася смертельна ДТП. Один 18-річний пасажир загинув на місці, а водій та двоє підлітків – постраждали та отримали травми.
Про це повідомили у пресслужбі ГУНП України у Сумській області.
Деталі ДТП
Аварія сталася увечері 6 листопада. 29-річний водій автомобіля ГАЗ-53 був у стані алкогольного сп'яніння та не впорався з керуванням.
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Загиблі та постраждалі
Внаслідок ДТП від отриманих тілесних ушкоджень загинув 18-річний пасажир, який перебував у кузові автомобіля.
Водій та ще двоє пасажирів 14 та 15 років отримали тілесні ушкодження.
П'яного водія затримали
У поліції відкрили кримінальне провадження за статтею Кримінального кодексу України про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами у стані сп'яніння. Водія затримано.
Наразі правоохоронці встановлюють причини та обставини аварії.
Найпоширеніші причини ДТП в Україні:
- перевищення безпечної швидкості руху – 34% аварій;
- порушення правил маневрування – 22%;
- порушення правил проїзду перехресть – 8,5%;
- недотримання безпечної дистанції – 7,5%;
- порушення проїзду на пішохідному переході – 6%;
- п'яне водіння – 5%.
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