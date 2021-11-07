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Під Сумами п'яний водій влаштував ДТП: загинув 18-річний хлопець, підлітки постраждали (фото)

Софія Ковнір Софія Ковнір Редактор розділу "Україна"
7 листопада, 12:11
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Наразі правоохоронці встановлюють причини та обставини аварії
У ДТП загинув 18-річний хлопець. Фото: колаж "Сьогодні"
У ДТП загинув 18-річний хлопець. Фото: колаж "Сьогодні"

У селі Нижнє Піщане Сумської області сталася смертельна ДТП. Один 18-річний пасажир загинув на місці, а водій та двоє підлітків – постраждали та отримали травми.

Про це повідомили у пресслужбі ГУНП України у Сумській області.

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Деталі ДТП

Аварія сталася увечері 6 листопада. 29-річний водій автомобіля ГАЗ-53 був у стані алкогольного сп'яніння та не впорався з керуванням.

Загиблі та постраждалі

Внаслідок ДТП від отриманих тілесних ушкоджень загинув 18-річний пасажир, який перебував у кузові автомобіля.

Водій та ще двоє пасажирів 14 та 15 років отримали тілесні ушкодження.

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П'яного водія затримали

У поліції відкрили кримінальне провадження за статтею Кримінального кодексу України про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами у стані сп'яніння. Водія затримано.

Наразі правоохоронці встановлюють причини та обставини аварії.

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Найпоширеніші причини ДТП в Україні:

  • перевищення безпечної швидкості руху – 34% аварій;
  • порушення правил маневрування – 22%;
  • порушення правил проїзду перехресть – 8,5%;
  • недотримання безпечної дистанції – 7,5%;
  • порушення проїзду на пішохідному переході – 6%;
  • п'яне водіння – 5%.

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